Durán insta al PSOE a recuperar la confianza de los ciudadanos

Más de un centenar de militantes y afiliados de las diferentes agrupaciones socialistas cordobesas participaron ayer en la reunión del Comité Provincial del PSOE que se celebró en el Teatro Circo de Puente Genil, un encuentro que estuvo presidido por el alcalde de la localidad, Esteban Morales, y en el que el secretario provincial, Juan Pablo Durán, hizo un repaso por diferentes asuntos de actualidad. En clave nacional, el presidente del Parlamento andaluz se refirió a la crisis interna del PSOE, que desembocó en la creación de una gestora, y en ese sentido dijo estar "avergonzado" por la imagen que su formación política ha dado, pidiendo disculpas a la militancia por unos hechos que calificó como "la situación más desagradable y penosa que nunca había vivido nuestro partido".

"El respeto debe ser nuestra forma habitual de relacionarnos, y no se puede perder el respeto entre los compañeros. La discrepancia es la mejor de las recetas para contraponer ideas, pero también nuestra unidad es el compromiso de aceptar el resultado de la democracia interna, como marcan nuestros estatutos", dijo Durán, quien añadió que "quien falte a la verdad hace que perdamos el sentido común; por eso, si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el respeto y la confianza entre los compañeros, y con las siglas del partido".

El secretario provincial del PSOE subrayó el trabajo que realizan tanto los concejales socialistas que tienen responsabilidades de gobierno en los municipios como los que desarrollan su labor en la oposición, y afirmó que "hay que dejarse de mirarse al ombligo, hay que dejar de mirar hacia adentro, porque es hacia fuera donde nos están esperando los ciudadanos para poder encontrarse de nuevo con nosotros", y de esa forma sumarse a un proyecto "que transforme la realidad y se traduzca en más derechos, mejores condiciones de vida y más esperanzas". "El PSOE es un partido de gobierno y no de pancarta y pandereta", indicó Durán, quien defendió la trayectoria de los socialistas como una organización cercana y sensible "que no se abandona a los problemas y que está constantemente buscando soluciones" frente a las amenazas que a su juicio representan "tanto la izquierda como la derecha radical".

Por último, Durán elogió la labor del equipo de gobierno de la Diputación, que preside el socialista Antonio Ruiz, y afirmó que en este último año y medio "ha cambiado el sentido de la utilidad de la institución provincial, dejando de ser un problema para la inmensa mayoría de los municipios de la provincia que no gobernaba la derecha, para convertirse en un instrumento eficaz para todos los ayuntamientos, gobierne quien gobierne, sin importar el color político, tratando de solucionar los problemas de los cordobeses".