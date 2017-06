Dudas ante el reto de entrar en la Universidad

Apenas quedan 24 horas para que más de 3.800 cordobeses se enfrenten a la Selectividad. Puede que algunos de ellos acudan a las sedes que ha habilitado la Universidad de Córdoba (UCO) -hasta 16, distribuidas en la capital y la provincia- con las ideas la mar de claras y aspiren a sacar la nota más elevada, por ejemplo, para estudiar el grado de Medicina, que es el título que suele tener la mayor nota de corte. Sin embargo, a estas sedes también acudirán algunos jóvenes que aún no tengan demasiado claro qué quieren estudiar a partir del próximo mes de septiembre. Una duda que arrastran a lo largo del último curso de Bachillerato en el que no logran decidirse por uno u otro grado.

Según el informe de la consultora Círculo Formación, el 78% de los estudiantes de Bachillerato cordobeses no tiene claro qué grado estudiará en el curso previo a la Universidad. El estudio se ha realizado a una muestra de 17.300 jóvenes entre los más de 27.000 que acudieron a la edición española del Salón de Orientación Universitaria Unitour, que ha recorrido entre los meses de octubre de 2016 a febrero de 2017 hasta 23 ciudades españolas. Según el informe, que cuenta en Córdoba con una muestra de más de 400 alumnos, el 22% de los consultados sabe con claridad qué grado va a estudiar mientras cursa Bachillerato, pero un 78% duda entre varias opciones. Un 42% baraja tres posibles carreras, un 30% duda entre dos, y un 6% no sabe qué carrera estudiará. No obstante, cuando comienzan Bachillerato, tienen bastante claro que su futuro está en la Universidad. El 80% de los cordobeses afirma que ha estudiado este ciclo porque quiere cursar un grado, mientras que un 19% lo ha hecho porque en el momento de tomar la decisión todavía no sabía qué quería hacer con su futuro, y solo un 1% lo cursa porque sus padres se lo han dicho.

Respecto a las áreas de interés, la rama favorita de los cordobeses es Ciencias Sociales y Jurídicas, escogida por un 34%. La sigue Ciencias de la Salud (32%), los estudios técnicos en Ingenierías o Arquitectura (21%) y, finalmente, Arte y Humanidades (14%). Cuando se les pregunta sobre el lugar en el que les gustaría estudiar su grado, el 48% responde que le gustaría estudiar dentro de su provincia o comunidad, mientras que un 36% saldría fuera de Andalucía.