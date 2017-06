Dorado insiste en demandar una comisión de investigación de la gestión turística local

El portavoz del grupo de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, lamentó ayer que el primer teniente de alcalde delegado de Turismo, Pedro García, haya "ocultado información" sobre el expediente del viaje a Bombay, al "no incluir una factura rectificativa registrada el 31 de marzo".

El edil advirtió de que "esto es un engaño y una ocultación deliberada de información", al tiempo que comentó que "ahora se entienden los insultos baratos y descalificaciones personales de García, que tan bien imitó el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, en el Pleno del mes de mayo". Según Dorado, "PSOE y Ganemos no pueden seguir impidiendo que se lleve a cabo una comisión de investigación sobre este expediente", de modo que insistió en que "la única salida para aclarar todo esto es una comisión de investigación pública retransmitida en directo". Además, subrayó que "si la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y Blázquez no quieren ser cómplices de estas prácticas, deben ser ellos mismos los que en el próximo pleno soliciten una comisión de investigación pública para zanjar de una vez por todas este asunto". De no ser así, "Ciudadanos estaría dispuesto a llevar a la Fiscalía las presuntas irregularidades del expediente del viaje a Bombay", aseguró el representante municipal de la formación naranja.

A su juicio, "el Córdoba Club de Fútbol (CCF) [relacionado con el viaje a Bombay] es una víctima de un modus operandi que se repite en la Delegación de Turismo: mismo entorno, mismas formas, mismo resultado". "Hechos similares son los acaecidos con el Salón de Moda flamenca en el Centro de Recepción de Visitantes y la muestra itinerante de turismo y productos agroalimentarios de Córdoba", dijo.