Docentes y estudiantes reclaman apoyo a la huelga contra la Lomce

La huelga está convocada en toda España por diferentes sindicatos y para mostrar el rechazo a la Lomce y los recortes, como motivo principal. Sin embargo, se trata de una convocatoria con alguna que otra diferencia aquí en Córdoba, puesto que hay sindicatos como CSIF que no la apoyan, al igual que el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, que tampoco la secunda. Los padres de los colegios públicos, por ejemplo, apoyan parte de las reivindicaciones -como el rechazo a la Lomce-, pero han pedido que se asista a clase. Este hecho se debe a diferencias en los motivos de la cita por parte de los colectivos y que se pusieron ayer en evidencia, al igual que en la convocatoria de la manifestación prevista para mañana, que por ejemplo UGT no secunda, ya que ha convocado una concentración por su cuenta a las 18:00 en la Subdelegación del Gobierno.

La Asamblea por la Educación Pública de Córdoba -de la que forman parte los sindicatos Ustea, CGT y CNT, además de comités de alumnos de institutos de Secundaria y el Bloque de Acción Estudiantil, junto a otros colectivos- hizo un llamamiento a la comunidad educativa a participar en la huelga y la manifestación. La protesta saldrá a las 12:00 desde la plaza de Las Tendillas y concluirá ante la Subdelegación del Gobierno. La portavoz de la asamblea, Paloma Puerto, aseguró que "no vamos contra nadie políticamente, sino contra las políticas que van contra la educación". Así, recordó que el presupuesto de los centros educativos se ha reducido en un 40% en los últimos diez años como consecuencia de la aplicación de los recortes y aseguró que también hay "centros con aulas vacías", lo que pone de manifiesto "el mal uso de los recursos públicos". También intentó explicar que con esta acción no se trata de ir "en contra de la concertada, sino hacer una buena utilización de los recursos que hay en la pública". "No se pide que se eche de las aulas a los niños escolarizados, sino que hay centros con aulas vacías y, sin embargo, se están haciendo conciertos con los colegios de al lado", remarcó.

La manifestación partirá a las 12:00 desde Las Tendillas y llegará a la Subdelegación

Esta asamblea ha hecho público un manifiesto en el que pide al resto de organizaciones "a abandonar el camino del doble discurso y demagogia y a retomar el del diálogo, coherencia y compromiso que se merece la ciudadanía". En esta línea, insiste en que "ahora más que nunca es necesario el trabajo desde las bases y la unidad de acción para exigir que se reviertan los recortes que padece la educación, se detenga el desmantelamiento intencionado de la red pública de calidad y se derogue la Lomce".

Otra de las demandas que hace esta organización en su manifiesto es que se incremente el presupuesto dedicado a la educación y, además, la derogación del nuevo modelo de financiación para universidades andaluzas "por su carácter privatizador y mercantilista". En este campo, por ejemplo, demandan "un modelo que garantice los derechos de todos los estudiantes y que se contemple la educación como un derecho y no como un producto de consumo". En el caso de la concertada, piden a Educación que "priorice la oferta educativa de los centros de titularidad pública" y sostienen, además, que este tipo de enseñanza sea "más barata que la pública".

Mientras, en el caso del profesorado, la plataforma defiende la necesidad de que "se organice en sus centros de trabajo, de forma asamblearia y horizontal".

CCOO, por su parte, también convocó ayer una rueda de prensa para mostrar su apoyo a la huelga y aseguró que acudirá a la manifestación, pero recordó que no forma parte de la asamblea y que hay diferencias en la convocatoria, ya que a nivel estatal se ha hecho de una forma y en Córdoba de otra. El responsable del área de Enseñanza de CCOO, Antonio Jesús Sánchez, consideró que "no podemos quedarnos impasibles ante esta situación" y añadió que "debemos seguir luchando y exigiendo la derogación de la Lomce y la reforma de la LOU así como el logro de una nueva ley educativa participativa e inclusiva".