El Distrito Sur exige un plan para salir del ranking de los más pobres

Un plan de rescate social, programas de empleo, un plan de rehabilitación de viviendas, regeneración urbana de los barrios, medidas para combatir la brecha salarial y políticas de dinamización socio-cultural. Estas son algunas de las propuestas de los vecinos del Distrito Sur al Ayuntamiento para poder salir del triste ranking que se conoció hace unos meses y que lo sitúa como la quinta zona con más pobreza de España. Una de las representantes del distrito, Mariló Damián, aseguró ayer que es necesario poner en marcha todas esas iniciativas porque la situación es bastante complicada. La tasa de paro supera el 35%, pero las familias que tienen trabajo tampoco les da para sobrevivir. "El empleo es precario y de mala calidad", sobre todo vinculado ala hostelería, aseguraron los vecinos. Su renta es de 16.407 euros, 10.000 euros que la media, fijada en 26.070 euros.

La presentación de las Jornadas por la Paz que organiza cada el año el distrito por estas fechas sirvió como un altavoz para exigir al Ayuntamiento un plan integral que mejore la calidad de vida de la zona, de la que forman parte barrios como el Sector Sur o Guadalquivir. La teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Alba Doblas, recogió el guante y aseguró que el equipo de gobierno quiere poner en marcha un plan integral de la mano de los vecinos, pero lo cierto es que desde que se tuvo conocimiento de la estadística que lo situaba como el quinto distrito más pobre de España no se ha hecho nada. "No es un barrio abandonado", apuntó Doblas, mientras que Damián quiso echar un cable detallando algunas de las obras que están en marcha y otras que se quieren iniciar.Así, destacó la obra del mirador de Osario Romano, la reforma de la plaza de la Paz o los pisos de Manuel Sagrado. "No hemos puesto barreras a sus reivindicaciones", insistió Doblas, quien ensalzó la labor de los vecinos. Además de situar al Distrito Sur como el quinto más pobre de España, el ranking que presentó el Instituto Nacional de Estadística en junio apunta también que Córdoba es la séptima ciudad española con una de las tasas de desempleo más alta, concretamente un 34,48%.