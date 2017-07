El Distrito Norte insiste en negociar la manera de peatonalizar

El presidente del Consejo de Distrito Norte, Juan Gregorio Ramírez, emitió ayer un comunicado en el que mostró el desacuerdo de esta zona respecto a la gestión que el edil de Movilidad, Andrés Pino, está realizando sobre las peatonalizaciones. Ramírez demandó que esa peatonalización no sea impuesta, sino consensuada con los vecinos. "En el trabajo por ello ahí estaremos. En la imposición estaremos enfrente. Hágase un plan completo y preséntelo. No todos los barrios son iguales", concluye ese comunicado en el que insiste en que "parece ser que [Andrés Pino] o no se ha enterado o no le ha quedado bien claro lo que el Consejo de Distrito Norte tiene acordado y lo que los vecinos y comerciantes de la zona han transmitido". "Ya ha salido varias veces haciendo caso de lo que dice Comercio Córdoba y haciendo suyas sus peticiones", censuró.

Ramírez insistió en que Pino debería antes de anunciar nada "informarnos de cuál es la propuesta". "De qué consecuencias tiene y qué alternativas se plantean. Por dónde piensa meter a los autobuses 5 y 12 o si es que piensa quitarlos. Si va a impedir que los propietarios de las cocheras no saquen sus vehículos y que quienes vayan al Supermercado o al taller tampoco lo puedan hacer con su vehículo", quieren saber desde el Distrito Norte.

Desde el Distrito Norte, entre otras cosas, demandaron al concejal de Movilidad que les informe de "qué piensa hacer al quitar más de 100 plazas de aparcamiento y dónde va a situar las zonas de carga y descarga", así como que les detalle "la otra idea que tiene el delegado y Comercio Córdoba: la de la zona azul".