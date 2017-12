Disfrutar la Navidad sin importar dónde

Cuando llegan estas fechas navideñas se vuelve a despertar la ilusión. Las cenas familiares, el alumbrado en las calles o el amplio abanico de actividades que hay a lo largo de diciembre gustan a casi todo el mundo. Pero si hay un público clave en esto de la ilusión navideña es, sin duda, el que engloba a la población infantil. Raro es ver el bulevar de Gran Capitán o la explanada frente a Renfe vacíos de niños durante estos días dada la gran cantidad de atracciones y juegos que en estas zonas se concentran. Sin embargo, hay algunos que no pueden disfrutar de estas actividades, como ocurre con los menores ingresados en la Unidad de Pediatría del Hospital Universitario Reina Sofía. Nunca es plato de buen gusto tener que estar en una habitación del complejo sanitario, por muy bueno que sea el trato recibido, y aún menos tener que hacerlo en fechas tan señaladas como las que ahora discurren.

Por esto mismo, cada año el hospital se pone manos a la obra para hacer que la estancia de los más pequeños en Pediatría durante la Navidad sea un poco más feliz y, por supuesto, trasladar hasta allí la magia de Papá Noel o de los Reyes Magos. La programación es muy variada, como cuenta a el Día la responsable de Actividades Motivacionales del Reina Sofía, Ana Calvo, quien explica que cada día del mes de diciembre y hasta enero hay organizada alguna cita para hacerle más llevadera la estancia a estos pacientes. Talleres de manualidades, espectáculos de magia, la entrega de cartas o globoflexia son algunas de las actividades que estas navidades tienen los menores ingresados en el hospital cordobés.

Como cuenta Calvo, muchas empresas de Córdoba muestran su solidaridad durante estos días, tanto que este año ha habido algunas que se han quedado fuera porque no había manera de encajarlas en la programación.

Así, estaban previstas, entre otras, las visitas de Bomberos Unidos Sin Fronteras para realizar una exhibición de perros adiestrados, también la de los presentadores del programa La Banda, de Canal Sur, mientras que usuarios del Centro de Mayores de Espejo representarán un Belén viviente para los niños. La mayoría de las actividades, explica Calvo, se desarrollan en el aula de la planta, pero también se trasladan a las habitaciones donde están ingresados los pequeños que no pueden salir. A estos eventos también se une un concurso de dibujo en el que los ganadores se llevan como regalos algunos juguetes y hay otro certamen de belenes, pero en este ya pueden participar todos los profesionales del hospital. Además de las empresas, muchos colegios y asociaciones se suman a la iniciativa.

Ana Calvo llegó a esta unidad hace tres años y se propuso mantener todas las actividades que hasta ese momento se habían desarrollado con los niños de Pediatría, pero también quiso ampliarlas, de ahí el hecho de que durante estas fechas no pare ni un día. Además, como explica la responsable de Actividades Motivacionales, se hacen encuestas a los niños para saber qué cosas les gustan más de manera que las propuestas sean dinámicas. En este sentido, los pacientes quieren actividades en las que puedan participar y no tanto aquellas en las que tengan que estar sentados. "Es una unidad tan libre que puedes organizar lo que quieras", celebra Calvo, y añade que el agradecimiento no sólo viene de parte de los niños, sino también de los padres que ven cómo el hospital le hace más agradable la estancia a sus hijos. Además, las familias siempre están dispuestas a participar e implicarse, lo que para la profesional de esta área es "muy importante".

De esta manera, el hospital se convierte en el hogar de los más pequeños durante una fechas en las que, por razones de salud, no pueden estar en sus casas. Los pasillos de Pediatría del Reina Sofía lucen así una completa decoración navideña en estas semanas festivas para que los pacientes no pierdan la ilusión que acarrea la Navidad.