Díaz descarta corrupción en la Fundación Guadalquivir

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, rechazó ayer "lecciones de honradez" de la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, a quien acusó de "confundir pedir reintegros con corrupción", cuando la dirigente del partido morado le pidió explicaciones por el "mal uso" de dinero público por parte de la Fundación Guadalquivir Futuro. De hecho, afeó a la jefa del Ejecutivo andaluz que diga que lo ocurrido no es corrupción, a la par que teme que los dirigentes de esta entidad "se vayan de rositas".

En el debate entre ambas dirigentes en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento, Rodríguez criticó que la Junta no se haya personado en este caso hasta este año cuando la Fundación "ha recibido cientos de miles de euros de dinero público que tenían que ir destinados a una barriada que necesitaba el dinero, pero donde se obligaba a los trabajadores a ir a los domicilio de los dirigentes, vinculados al PSOE-A, a dar masajes o a limpiar, o se les obligaban a ir a mítines del PSOE y a pagar mordidas de su sueldo". Al respecto, Susana Díaz defendió en varias ocasiones que preside un gobierno honesto y señaló que "si una entidad que recibe dinero público de la Junta, o de cualquier administración, actúa así -como la Fundación Guadalquivir- me parece igual de mal que a usted". De este modo, rechazó que Rodríguez intente imputar a su gobierno "la actuación de un colectivo que recibe dinero y que no lo gasta como debía". La presidenta aseguró que la Junta de Andalucía otorga las subvenciones conforme a la ley "y las reclama también conforme a ley en todas las consejerías, departamentos y direcciones generales", mientras insistió en que el partido morado, "por mucho que ha intentado poner en cuestión que este gobierno no es honesto no lo ha podido demostrar". Así, defendió que la Junta se ha personado en el caso de la Fundación "cuando ha correspondido conforme a ley", mientras le ha reprochado a Podemos que intente equiparar a los socialistas y a la derecha para "hacer saltar por aires los acuerdos de la Transición".

Así las cosas, la presidenta lamentó que la dirigente de Podemos "intente que el comportamiento de cualquier entidad que colabore con una administración pública gobernada por los socialistas se traduzca en corrupción", y criticó que desde que Rodríguez es diputada "se ha dedicado a insultar a parlamentarios a los que la Justicia ha dado la razón, y no ha pedido perdón; o lanzar sombras sobre Aznalcóllar, y tampoco ha pedido perdón".

"¿Qué ha conseguido más allá de absorber al líder de IULV-CA, Antonio Maíllo, y competir por quién dirige la nueva fuerza que están gestando? Para los andaluces han conseguido bastante poco", apostilló. Con todo, insistió en que su gobierno colabora con la Justicia y trabaja para que cada euro que se gestiona "vaya destinado para lo que se aprobó", mientras que sobre las actuaciones respecto a la Fundación explicó que han ido encaminadas a reintegrar todas las subvenciones que no justificadas, no se han abonado las cantidades pendientes y se han impuesto las sanciones correspondientes, "además de la pérdida automática de la posibilidad de recibir ayudas derivados de la aplicación de esos programas en cinco años". Díaz insistió en que todas las subvenciones se han otorgado "conforme a la ley y su control, gestión y reintegro también ha sido conforme a ley, y lo hacemos siempre atendiendo a los criterios que marca la justicia". Así, la presidenta asumió que puede haber fallos y disfunciones, pero acusó a la líder de Podemos de confundir "pedir reintegros con corrupción, como ha pretendido, pues es el funcionamiento normal de las instituciones".