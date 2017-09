Devoción y gratitud a la Fuensanta

La devoción por un barrio y por una Virgen y la gratitud a unos vecinos que son "héroes invisibles y anónimos" constituyeron el eje sobre el que giró ayer la inauguración de la Velá de la Fuensanta. La tradicional procesión con la imagen de la copatrona abrió estos días de celebración en los que todo un barrio se vuelca para mostrarse al resto de Córdoba.

Tras una eucaristía en la Catedral, la Fuensanta partió rumbo a su santuario -con el acompañamiento musical de la Banda del Maestro Tejera-, donde esta mañana habrá otra misa (a las 10:30). Cientos de cordobeses esperaron a la Virgen a lo largo del recorrido de la procesión, que discurrió por las calles Cardenal Herrero, Magistral González Francés, Cardenal González, Lucano, Lineros, Don Rodrigo, Agustín Moreno, Campo Madre de Dios, Cuesta de la Pólvora y Conquistador Ordoño Álvarez.

El pregonero defiende que el Pocito "no es de nadie porque nos pertenece a todos"

A su llegada al santuario, el ambiente festivo ya había calado en el barrio. Las típicas campanitas de cerámica, las atracciones infantiles y la música que amenizaba en la plaza del Pocito la espera del pregón de la Velá, que este año ha corrido a cargo del profesor de Derecho de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez. Bajo el título Reivindicación de la alegría, el también escritor y activista defendió "la gratitud hacia las personas anónimas que hacen posible nuestra felicidad a diario, los símbolos populares que nos unen a los cordobeses, cualquiera que sea su creencia o ideología; y el orgullo de ser de barrio".

Para Rodríguez, que fue vecino de la Fuensanta durante dos décadas, esos "símbolos que custodian la luz" del pasado de Córdoba y "que como un faro deben orientar su futuro" son la Mezquita-Catedral, San Rafael o la Fuensanta porque en ellos "nos reconocemos todos los cordobeses, seamos creyentes o no, cualquiera que sea nuestra ideología".

A ese "triángulo mágico", el pregonero sumó el río Guadalquivir, el río grande de Al-Ándalus, que "resistió callado con la grandeza humilde del que da sin esperar recibir. Igual que cada uno de vosotros cuando se levanta temprano para abrir la panadería, comprar fruta y pescado en la lonja, preparar el desayuno a vuestros hijos o besar a su pareja para desearle suerte y que esa mañana por fin encuentre trabajo". Por esto dio las "gracias por ser nuestros héroes invisibles y anónimos" y "los que de verdad hacéis posible la vida y la alegría a nuestro alrededor". Porque "no hay palabra más hermosa, ni más deber en la vida que la alegría y el agradecimiento", señaló Rodríguez, y apuntó que eso es "justo lo que celebramos en La Velá: una reivindicación popular de la alegría para dar las gracias a quienes nos hacéis felices a diario".

El profesor de Derecho también se refirió a los "refugiantes" -"Yo los llamo así porque una persona refugiada es la que encuentra refugio", aclaró- y a los cordobeses que tuvieron que marcharse "con el nombre de Córdoba tatuado en la lengua" y, especialmente, "en barrios solidarios como el vuestro que me acogió como si hubiera nacido en el Pocito".

En esa línea defendió a Córdoba como ciudad integradora y no integrista porque "no rechaza, elige; no niega, prefiere; incluye, no excluye". Por eso, "el pueblo acepta que la Mezquita contenga una Catedral en su interior, pero no entiende a quienes la desprecian hasta el extremo de quererle quitar su nombre", dijo en clara alusión al Obispado este defensor de la titularidad pública del monumento.

También para la institución eclesiástica fueron otras alusiones, como la titularidad del Pocito (que tiene la Iglesia): "la memoria es lo que nos dejaron nuestras abuelas para transmitirla a nuestros nietos. Es lo que sobrevive a nuestra ausencia. La memoria es el caimán. Y las campanitas de barro. Y el Pocito. Y la Velá. Y esta plaza que no es de nadie porque nos pertenece a todos", aseveró.

Como activista antidesahucios, no faltó en su discurso una referencia al derecho a una vivienda digna. Así, proclamó que "vivienda es el gerundio en femenino del verbo vivir. Lo más parecido al vientre materno porque sin vida no hay vivienda; y defender la vivienda es defender la vida". Por eso reiteró que "si una plaza es vida y pertenece a quien la vive, no lo dudéis; esta plaza es vuestra. Y la Velá, también".

El pregonero comparó al barrio con una especie de pueblo por el sentimiento de pertenencia y el orgullo de sus vecinos y apostilló que aunque la Fuensanta no es el centro geográfico de Córdoba, sí es el "emocional"; está "en el corazón, rojo y a la izquierda".

Por último, Rodríguez manifestó que "al pueblo de Córdoba le duele que le roben su grandeza, que le nieguen el nombre a su Mezquita como hicieron con su río y que unos pocos se apropien de sus símbolos que eligieron libres y que nos representan a todos, no importa al dios que recen o al partido que voten" y, aunque "aprendió a aceptar humildemente que le despellejaran el cuerpo, no aceptará que le arrebaten su alma integradora". "Y si algún día estuviera en peligro, sin duda, las barricadas estarán en la Fuensanta", concluyó el pregonero.

Para hoy, el programa de la Velá incluye, entre otras actividades, la popular sardiná, que se celebrará a las 13:30; un taller infantil para pintar campanitas (12:30), baile por sevillanas y copla (15:00) y la actuación de los coros rocieros Aromas de mayo y El arte de nuestra tierra (21:30).