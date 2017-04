Desestiman el recurso de Cosmos contra la suspensión de licencias de la Gerencia

El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Córdoba ha desestimado el recurso presentado por la cementera Cosmos en febrero de 2016 contra el acuerdo que adoptó la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) el 25 de noviembre de 2015 en el que se establecía la suspensión por el plazo máximo de un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo. La cementera, la única industria a la que afectaba de lleno este acuerdo, acudió a los tribunales argumentando posible desviación de poder por parte de la GMU y alegando al principio de proporcionalidad. El juez finalmente ha rechazado el recurso al entender que la decisión se enmarca dentro de las competencias del Ayuntamiento para implantar el modelo de ciudad que quiera. "Su margen de discrecionalidad es amplio a la hora de designar el planeamiento y puede basarse legítimamente en el designio de restringir las zonas en las que se puede llevar a cabo la valorización de residuos no peligrosos".

El auto del juez no entra a valorar si la actividad que pretende Cosmos es perjudicial o no para la salud, sino que se centra en las competencias municipales sobre el urbanismo y si el acuerdo adoptado por la GMU se ajusta a derecho. "El recurso no se puede convertir en juicio a la técnica", apunta incluso el magistrado, quien asegura que será la Administración que ostenta las competencias en medio ambiente y que autoriza la valorización -en este caso la Junta de Andalucía- la que decida sobre ello. Hasta llega a considerar estas cuestiones "irrelevantes" en la resolución del recurso pues, de lo que se trata, añade, "es de determinar si se han respetado los límites en el ejercicio de la innegable potestad de un Ayuntamiento para abordar la modificación del planeamiento vigente". El juez sí que reconoce que en este caso ha existido "una especial sensibilización" en, al menos, "parte de la ciudadanía hacia la posibilidad de incinerar residuos en el caso urbano". Probablemente, añade, estas reticencias "sean infundadas, a la vista de las pruebas periciales practicadas", pero mantiene que las razones que han podido llevar al Consistorio a tomar esta decisión radican en estas quejas vecinales.

La sentencia considera desestimados los motivos argumentados por Cosmos sobre la posible desviación de poder y vulneración del principio de proporcionalidad. Así, el magistrado reconoce que el "es público y notorio" que el Ayuntamiento pretende que la cementera no lleva a cabo su propósito, pero "tampoco ninguna otra" porque "bien o mal apreciado no es el modelo de ciudad que se propone desarrollar". En su fundamentación también reconoce que esta pedida puede implicar "a medio o largo plazo una pérdida de rentabilidad de la fábrica" que puede derivar a su traslado "o incluso al cierre y despido de trabajadores con la consecuente pérdida de actividad industrial en la ciudad". Pero esto, según el juez, ya habrá sido tenido en cuenta por el Ayuntamiento que, además, lo habrá asumido "como efecto inevitable de su política". Sin embargo, el juez no considera que estas posibles consecuencias "sea el fin perseguido" por la Administración, por lo que se descarta la existencia de desviación de poder. Lo mismo se argumenta con respecto al principio de proporcionalidad ya que, "no puede limitarse la actuación administrativa por el hecho de que resulten afectados los derechos de los particulares".

El magistrado sí que acepta el recurso interpuesto por la cementera sobre la decisión posterior de la GMU de suspender la licencia de Cosmos para valorizar biomasa ya que entiende que la decisión municipal "no puede ser considerada conforme a derecho, dado que la utilización de biomasa no estaba afectada a priori por el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias de 25 de noviembre de 2015". La GMU ya concedió en su día a Cosmos la correspondiente licencia para la valorización de biomasa tras la tramitación del procedimiento oportuno, una vez que fue dictado el auto de medidas cautelares en relación con esta cuestión.