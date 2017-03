Denuncian la prueba de los guías para "ser intérprete" de la Mezquita

La Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba solicitó ayer a las consejerías de Cultura y de Turismo que expliquen "por qué si cualquier guía oficial puede desarrollar su labor profesional en la Mezquita-Catedral de Córdoba", tal y como dicta el Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía, "el Cabildo Catedralicio ha convocado un examen -con dos pruebas, una escrita y otra oral- para el próximo 1 de abril con el fin de poder acceder a la habilitación para acreditarse como intérprete del conjunto monumental". El colectivo aseguró que "le gustaría conocer si existe un acuerdo entre la Administración andaluza y el Cabildo que regule esta prueba, qué naturaleza jurídica tendría este presunto acuerdo y qué papel juega la Junta en controlar este nuevo filtro para los guías de la Mezquita-Catedral".

Desde la plataforma señalaron que, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 8/2015, son derechos de las personas habilitadas como guías de turismo en Andalucía, entre otros, "acceder a los bienes integrantes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Cgpha), para ejercer la actividad en los supuestos y condiciones establecidas en las disposiciones vigentes y previa acreditación de su condición". La organización recordó también que la Mezquita-Catedral está inscrita en el Cgpha y tiene el régimen de protección que le otorga ser Bien de Interés Cultural (BIC) y anotó que el artículo 16 del decreto -el referido a las pruebas para la obtención de la habilitación-, señala que es la "Consejería competente" en materia de turismo la que "podrá" convocar pruebas de aptitud para la obtención de la habilitación de guía de turismo de Andalucía. Desde la plataforma remarcaron que "en las disposiciones vigentes del decreto no se mencionan las supuestas pruebas adicionales que los monumentos pertenecientes al Cgpha pudieran realizar para expedir la habilitación de guía de un monumento concreto". A juicio de esta entidad, la citada prueba "y ante el desconocimiento de que exista otro tipo de acuerdo, no se ajusta a lo reflejado en el decreto regulador de guías de turismo en Andalucía".

Este colectivo indicó también que solo los guías que poseen la acreditación del Cabildo pueden acceder a realizar su trabajo en la Mezquita Catedral. "Una manera de discriminar a los guías andaluces que no pueden, no quieren o no superan una prueba privada para la que el Cabildo recomienda exclusivamente como referencias orientativas dos publicaciones", consideró.