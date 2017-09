Demandan la mejora de la aplicación de medidas educativas en las aulas

La Asociación de Niños y Niñas con Altas Capacidades (Asuco) considera necesario la mejora de la aplicación de las medidas educativas tras la identificación de cada caso, dado que "aún es poco efectiva". El colectivo, que se puso en marcha en 2006 por iniciativa de un grupo de padres y madres, tiene como objetivo fundamental "el apoyo integral a las personas con alta capacidad intelectual para contribuir a su desarrollo personal", tal y como exponen.

Desde Asuco aclaran que estos alumnos "no tienen que presentar ningún tipo de problema, de hecho, podríamos decir que son como cualquier otro niño o niña". Sin embargo, continúan, "las características asociadas a su condición personal, puede conllevar que se perciban y sientan diferentes a sus compañeros, al no compartir los mismos intereses que estos e, incluso, pueden sentirse incomprendidos por ellos". La entidad, que cuenta con casi un centenar de socios, reconoce que "socialmente existe un escaso conocimiento sobre las personas con altas capacidades, y los tópicos o falsas creencias vinculadas a dichas personas hacen suponer que son brillantes, excepcionales, que logran un alto rendimiento educativo y éxito personal". Sin embargo, asegura que "no es así, dado el elevado índice de fracaso escolar en esta población". De hecho, según Asuco, "si no se atienden sus necesidades educativas, no se les ofrecen retos cognitivos apropiados y no se fomentan sus potencialidades, se frustran, desmotivan y pueden llegar desarrollar problemas socio-emocionales". Por ello, considera que el papel que desempeña el centro educativo, el profesorado y los equipos de orientación educativa "son cruciales, dado que es necesario que se les identifiquen y se atiendan, para que así se le ofrezcan oportunidades educativas".

La asociación también hace hincapié en que estos niños "necesitan una atención educativa en todos los niveles", es decir, desde Infantil hasta los estudios superiores, tal y como recomienda la Unión Europea. No obstante, señala que esa falta de atención durante la enseñanza obligatoria "provoca, generalmente, frustración, acomodación a los niveles de existencia educativa y escasas estrategias de aprendizaje que en cursos superiores como el Bachillerato o en la Universidad puedan motivar un bajo rendimiento".

El colectivo ofrece programas, rutas, talleres y otros tipo de actividades para que los menores convivan con sus iguales y para que los padres compartan sus experiencias. Se trata de un intento, expone, de que "la potencialidad de estos niños no se diluya en la cotidianidad del sistema educativo". Asuco destaca que desde la Administración, sobre todo a nivel autonómico, se presta cada vez más atención a las necesidades de estos alumnos; como ejemplo, exponen los cursos formativos que se imparten para los docentes.