Vecinos: Decálogo para un mandato en su ecuador

A punto de cumplirse el ecuador del mandato municipal, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, hace balance de cómo ha afectado la gestión del equipo de gobierno municipal al movimiento vecinal y qué esperan de lo que resta de mandato, una valoración a la que también se suma el presidente de la Federación de Vecinos Al-Zahara, Antonio Toledano. Este balance se podría resumir en los siguientes puntos:

1-Desarrollo del Reglamento de Participación. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano destaca que en este aspecto se han dado pasos positivos, "como el mantenimiento de nuestra presencia en empresas y organismos públicos y la creación de determinadas mesas de trabajo que funcionan". Pero considera que "hay otras sombras", como "que no acaban de funcionar las Juntas de Distrito. Hay incluso concejales del equipo de gobierno que no las toman en cuenta a la hora de la toma de decisiones", sentencia.

2-Logros importantes en peticiones vecinales. Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, durante este mandato se han conseguido logros importantes en "peticiones puramente vecinales", como lo avanzado en el proyecto de Cercanías, "que ya debería sin problemas empezar a funcionar en septiembre", así como "es positivo el trabajo participado de las obras del llamado Mi Barrio es Córdoba, con un proceso participativo interesante por parte de los Distritos, aunque algo más lento de lo que queremos". También incluye en este punto la finalización del Urban Sur, con la Normal de Magisterio, "aunque estamos preocupados ahora por saber qué es lo que va a pasar con el edificio, qué usos va a tener".

3-El debate sin resolver de la vía pública y la regulación de usos del Casco Histórico. "El debate de la vía pública es algo que no se acaba de resolver, pero no sólo en el tema de veladores", detalla Juan Andrés de Gracia. "Tenemos además sin resolver todo el trabajo sobre el Casco Histórico, que es donde incorporamos lo referente al uso del mismo. No podemos acabar de hacer del Casco un elemento sólo para el turismo, ya que tenemos casi una docena de barrios en el Casco en los que quienes los habitan tienen que seguir viviendo", apunta. Añade que "esas zonas que están habitadas" les afecta generando problemas la nueva carrera oficial de la Semana Santa, la hostelería "ocupando todos los espacios" y actividades laicas y no laicas "de todo tipo". "No queremos que se acabe despoblando el Casco Histórico o que se convierta sólo en una zona para el turismo, sobre todo por los apartamentos turísticos", apunta. "El turista tiene que ver en el Casco Histórico la ciudad verdadera clásica, con sus tabernas, con sus espacios libres; no podemos ofrecerle sólo hostelería y venta comercial como si fuera un parque temático. Creemos que crear un parque temático en el Casco no es lo adecuado, porque además en el momento en el que tuviéramos una crisis turística en nuestra ciudad dejaríamos esos espacios totalmente deshabitados", anota De Gracia.

4-Grandes retos aún por ejecutar. Entre los retos aún por hacer, esos que duermen el sueño de los justos está, para el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, el Plan de la Sierra. "Ya pedimos que se incorporaran las peticiones vecinales y nunca se incorporaron", recuerda, a lo que añade que "tenemos pendiente también" resolver la nueva definición del entorno del Río. "Una vez que el Palacio del Sur cayó y, una vez que el Museo de Bellas Artes está en el aire y, una vez que se plantearon desarrollos urbanísticos en la zona como el Cordel de Écija, queremos saber qué va a pasar con el finalmente Río", subraya, al tiempo que expone que "queremos por un lado un río que siga estando vivo con fauna y flora, pero al mismo tiempo hay que volver a redefinir todos sus espacios". Juan Andrés de Gracia destaca que hay un plan especial de El Arenal por resolver que incluiría un posible cambio de la Feria al otro lado de la autovía y, en el otro lado de la balanza sitúa al Parque de Levante, del que "tenemos una noticia favorable y positiva, que es que hay dinero para poder empezar a ejecutarlo, y tenemos que negociar el parque, porque había un proyecto consensuado en 2008 que habría que actualizar, pero hay que consensuarlo también".

5-Actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Juan Andrés de Gracia insiste en que el movimiento vecinal siempre ha defendido que hay que actualizar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

6-Otros asuntos pendientes, como la Ronda del Marrubial. "Fundamentalmente tenemos que resolver problemas como las zonas privadas de uso público, algo que hemos pedido públicamente a la alcaldesa", anota el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, quien subraya que "estamos permanentemente con sombras y luces, hay elementos en los que se va avanzando, pero no lo suficiente". Así, insiste en que "estamos a mitad de mandato y lo que sí quisiéramos es que se concluyeran los compromisos del gobierno municipal con estas demandas, ya no se puede seguir esperando a que se organicen, porque muchas de estas demandas ni siquiera son económicas". Entre esas cuestiones pendientes alude al Centro Cívico de Noreste; la ampliación de la carretera de Trassierra, "que va más lenta de lo que quisiéramos; o la Ronda del Marrubial. "Aunque se anuncia millones de veces, a ver si algún día se empieza a hacer la obra de la Ronda del Marrubial, pero la obra completa, no sólo el carril bici de la Junta. Porque seguimos teniendo dudas de que se hagan", defiende. También incluye en este apartado las instalaciones militares de Lepanto, "que seguimos sin tener recuperadas, que están que se caen y que son fundamentales para nosotros", puntualiza.

7-Peatonalizaciones. Durante el actual mandato municipal se han llevado a cabo peatonalizaciones de importantes calles como Capitulares y planteado otras en Ciudad Jardín. "Lo único que queremos sobre las peatonalizaciones es que sean consensuadas", insiste Juan Andrés de Gracia. "Estamos de acuerdo en que la peatonalización mejora la calidad de vida de los vecinos, la sostenibilidad y también la vida de los barrios en los que se crean, pero no se puede hacer sólo para el comercio y la hostelería; las peatonalizaciones pensadas sólo para el comercio y para poner veladores no son las más útiles sino se piensa sólo en los residentes", considera.

8-Potenciar el patrimonio. La potenciación del patrimonio es algo que tiene mucho que ver con esa regulación de usos del Casco Histórico, tal y como defiende el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara. "No estamos potenciando el patrimonio sino que estamos potenciando un turismo que muchas veces va de espaldas al patrimonio", defiende Antonio Toledano. "Estamos potenciando una serie de fiestas, como las Cruces y los Patios, pero no lo que realmente es Córdoba, una ciudad patrimonial", sostiene, al tiempo que agrega que no es normal que una ciudad como Córdoba aún no tenga un centro en el que celebrar congresos, lo que obviamente potenciaría el turismo congresual. "Es fundamental que se ponga en marcha cuanto antes el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), porque el modelo turístico de Córdoba ahora es el del todo vale", insiste.

9-Convivencia turístico-vecinal. "Se debe entender que no hay dos ciudades que se tengan que enfrentar, la ciudad del residente y la del comerciante y hostelero; las dos ciudades tienen que estar urbanísticamente engarzadas y es lo que debe contemplar el plan urbanístico de una ciudad como la nuestra", defiende el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano. Parte de la hostelería, por ejemplo, ha acusado al movimiento ciudadano de hacerle la guerra en el tema de los veladores que ocupan la vía pública. "Es sólo parte de los hosteleros", aclara Antonio Toledano. "Parte de los hosteleros nos han pedido que les ayudemos a que los ilegales no se les hagan competencia desleal, ahí sí les convenimos", destaca Juan Andrés de Gracia. "Hay hosteleros que nos han dicho que no hablábamos de los problemas vecinales que generan los puestos de caracoles y de las Cruces, que están totalmente desvinculadas de su entorno la mayoría de las que están en el Casco, que parecen casetas de feria y que sus veladores campan por todo el entorno, y nosotros sí que hemos puesto el problema sobre la mesa, mientras que ellos no", manifiesta. "No nos metemos con ningún negocio que esté atento a la convivencia", advierte. "Hay que romper el diseño de acumulación de negocios en un lugar sin que tengan relación con el entorno; porque es sacarle jugo al entorno al margen de quien viva allí. No podríamos entender que se pudieran poner veladores al lado del muro de la Mezquita", insiste De Gracia. "Nosotros no vamos a cargar contra un sector económico", recalca Antonio Toledano, "pero siempre vamos a ir en contra de quien infringe las normas", sostiene.

10- Parcelaciones y equilibrio social. Además de la regulación del uso del Casco y la del "uso descontrolado de la vía pública", al Consejo del Movimiento Ciudadano y la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara le urge la dotación de servicios básicos a las zonas periféricas. "Tenemos gente que no tiene agua potable, que no tiene luz, básicamente en las parcelas, y esos tres temas tienen que estar a corto plazo solucionados", apunta Juan Andrés de Gracia. "Hay un cuarto tema que estamos empezando a trabajar más, el relativo a los temas sociales, como el Plan Integral de Palmeras, y nos vamos a volcar en ellos porque se trata de equilibrar la ciudad socialmente", insiste el presidente del colectivo vecinal.