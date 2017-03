La DGT controlará esta semana el uso del cinturón en 7.000 vehículos

La Dirección General de Tráfico (DGT) controlará esta semana a unos 7.000 vehículos dentro de su campaña por el uso del cinturón de seguridad y el anclaje de los dispositivos para niños con el fin de concienciar de la importancia que tiene la protección con estos mecanismos, que pueden salvar vidas. El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, hizo ayer una "llamada a la importancia absoluta de estas medidas de fijación de seguridad en el coche" y destacó que es "la segunda denuncia más importante después de la de velocidad".

De hecho, Primo Jurado recordó que en el pasado ejercicio se interpusieron 1.918 denuncias por no llevar el cinturón de seguridad, hubo cuatro fallecidos en las carreteras cordobesas que no lo llevaban abrochado y el 20% de los pasajeros reconoce no ponérselo cuando viaja en los asientos traseros.

Por otra parte, el subdelegado aseveró que "en cuestión de menores hay numerosas infracciones por no ir bien anclados". En ese sentido, incidió en que, tanto para niños como adultos, se trata de "medidas de seguridad estáticas que no son difíciles de asumir y que sin duda pueden ayudar a seguir bajando el número de víctimas de accidentes". Con esa idea los agentes de la DGT controlarán a unos 7.000 vehículos durante esta semana en las carreteras cordobesas. "Con un click se puede salvar la vida", señaló Primo Jurado.

El jefe provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Córdoba, José Antonio Ríos Rosas, indicó que "no basta sólo con evitar los accidentes, sino que tenemos que estar preparados para evitar las consecuencias de los accidentes si éstos se producen". Así, aseguró que "esta campaña es diferente de las anteriores" porque "en las otras le hemos pedido al conductor que no corra, que no consuma alcohol y que no utilice el móvil, y ahora le pedimos a él y a los pasajeros del vehículo que se pongan el cinturón".

Ríos Rosas destacó que esta "preocupación de las administraciones públicas y de la sociedad ha sido constante desde los primeros desplazamientos motorizados". Eso ha fructificado en que hoy en día "dispongamos de unos vehículos realmente preparados que tienen airbag, entre otras cosas, y una estructura que se deforma ante cualquier impacto". Todos estos mecanismos "están bien porque funcionan de forma automática, no requieren que hagamos nada, pero realmente el dispositivo estrella es el cinturón de seguridad y para ello tenemos que hacer click". Y no sólo salva la vida del que lo lleva puesto, sino que "evita que dañemos a otros ocupantes del vehículo al ser proyectados".

Por otra parte, aseveró que "no debemos olvidar a nuestros niños porque su anatomía es mucho más débil que la nuestra y en caso de cualquier impacto ellos sufrirían consecuencias muy graves; y la responsabilidad es nuestra".

Por último, se refirió a las "creencias erróneas" sobre pensar que en ciudad no hace falta el cinturón al ir a poca velocidad. "Se ha demostrado que en colisiones a 50 kilómetros por hora hay personas que resultan fallecidas", advirtió.