Cultura dice que el rally de Sierra Morena carecía de la autorización de Patrimonio

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, aseguró ayer que su departamento no tuvo conocimiento previo de que se fuese a celebrar, en el entorno de la Mezquita-Catedral parte de una etapa del Rally de Sierra Morena y, de hecho, no contó, como era preceptivo, con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio. Vázquez destacó que ya se ha "advertido al Ayuntamiento de Córdoba, y se hará también con los organizadores del rally, que este tipo de actuaciones, antes de poder celebrarse, al ser bienes patrimoniales" los afectados, "tenían que haber pasado por la Comisión Provincial de Patrimonio, cosa que no ocurrió"; es más, Cultura tuvo conocimiento de la celebración del rally en el entorno de la Mezquita por los medios de comunicación y por las quejas vecinales.

Vázquez respondió así en la Comisión de Cultura del Parlamento andaluz, a las preguntas planteadas por el diputado regional de Podemos por Córdoba, David Moscoso, sobre "el posible incumplimiento de la Ley de Patrimonio" que supuso la celebración de dicha prueba deportiva -del 12 al 14 de abril- en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad.

Ello ocurrió, en opinión de Moscoso, a causa de la "negligente" actuación del Ayuntamiento, "por haber vulnerado la Ley de Patrimonio, que exige informar previamente a Cultura de aquellas actividades desarrolladas en los entornos de interés cultural, para las que se requiere un informe de impacto previo, habiendo podido poner en riesgo un entorno protegido de una riqueza incalculable, solo para conseguir una foto". Ante esto y la pregunta de Moscoso sobre las medidas emprendidas por la Junta para comprobar si los bienes patrimoniales junto a los que discurrió el rally han sufrido algún daño, Vázquez informó de que técnicos de la Consejería han inspeccionado dichos bienes y, según su "primera apreciación, no ha habido ningún tipo de daño patrimonial".