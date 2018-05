"Cuesta que la información fluya y llegue a todos los estudiantes"

-ha revalidado su cargo como rector de la Universidad de Córdoba (UCO) en unas elecciones con escasa participación. ¿A qué cree que se ha debido?

-Es una participación muy similar a procesos de estas características incluso en los que ha habido varios candidatos, que ha oscilado entre el 10 y el 14%. Es una participación normal, no la de hace cuatro años, y ha sido superior a la de 2010.

-En la convocatoria de 2010, el entonces único candidato y luego rector, José Manuel Roldán Nogueras, planteó la opción de cambiar el sistema cuando sólo hubiera una candidatura, tal y como ha ocurrido en su caso. ¿Comparte ese planteamiento?

-No es necesario. Un proceso electoral en el que haya solo un candidato hace que la Universidad reflexione, que no esté pendiente del día a día, sino que piense a largo y eso siempre es bueno, como que cada cuatro años nos paremos a pensar qué queremos para el futuro.

-De nuevo el Personal Docente Investigador (PDI) ha votado en mayoría su candidatura, al igual que en 2014.

-Creo que las políticas que hemos llevado de consolidación del empleo y de la promoción, tanto en el PDI como en el Personal de Administración y Servicios (PAS), se han visto reflejados, así como el clima de confianza que se ha generado en el equipo de gobierno, en el que no ha habido cambios.

-Sin embargo, atendiendo a los datos globales, el alumnado apenas ha participado y gran parte de su voto ha sido en blanco.

-Durante la campaña he estado diciendo y, soy consciente de que el problema que tenemos es el sistema en general: no llegamos con la correcta información al último estudiante que entra en la Universidad. Las diferencias que se producen entre los centros en las votaciones está muy asociada a que los estudiantes hayan ido o no a las reuniones que hemos mantenido en los centros y nos han escuchado, que es donde hemos tenido un mayor respaldo, como es el caso de Belmez. Y, en otros, en los que los estudiantes no han acudido a las reuniones, hemos visto que no hemos llegado. Es un problema del sistema: nos cuesta que la información fluya. Hay que tener en cuenta que estos alumnos no son los de hace cuatro años y no saben cómo ha cambiado la Universidad en este tiempo.

-Pero, ¿cree que estos cuatro años se ha alejado del alumnado o no ha habido una buena relación?

-No los hemos dejado de lado. De hecho, hemos creado una comisión de asuntos estudiantiles, donde están representados tanto los consejos de estudiantes como alumnos que no son miembros de ellos. Hay que tener en cuenta también que las clases se han cortado, que eso también ha sido una sorpresa para nosotros porque las clases no deberían finalizar hasta el miércoles de Feria. Un único candidato lleva también una actitud un poco reivindicativa del estudiantado.

-Pero es que en Filosofía y Letras de los 167 votos de sus alumnado, 121 fueron en blanco, mientras que en Ciencias de los 259 un total de 233 también.

-En Filosofía y Letras hay una queja sobre el horario de las distintas titulaciones y no es una competencia nuestra, sino de los centros. Lo que tenemos que hacer es sentarnos con el centro para ayudarle. A los estudiantes ya se les ha explicado que es competencia de la facultad. En Ciencias, lo único que podemos decir es que la representación estudiantil se ha movido en un sentido que no nos habían transmitido en ningún momento. No nos ha llegado ninguna queja ni reivindicación. Es más, a las que nos han llegado por los conductos normales se les ha dado respuesta y hay unos compromisos claros. Por eso, si nosotros nos comprometemos y las cosas no llegan, hay un problema de información.

-Dice que algunos problemas son de los centros, ¿eso no es tirar balones fuera?

-No. Creo que los alumnos no saben que existía un programa de becas, de ayudas solidarias o de excelencia. Que las salas de lectura se abrían como hoy se abren, que la mejora que se ha producido, por ejemplo, con la comisión de asuntos estudiantiles, con la que cualquier sugerencia que hacen por la vía reglamentaria se le da respuesta. Creo que un grave problema que tenemos es que los alumnos no saben cómo funciona la estructura universitaria. En absoluto es echar balones fuera, es la realidad.

-¿Qué medidas va a poner en marcha para solucionarlo?

-La Oficina de Información al Estudiante se va a mejorar en cuanto a sus competencias y se va a trabajar con los centros para ayudar a los consejos de estudiantes para que ayuden a difundir mejor la información de lo que se hace

-¿Dónde se ve dentro de cuatro años?

-Me veo volviendo a mi departamento, pidiendo a mis colaboradores más jóvenes que me pongan al día y sentado de nuevo al microscopio.

-¿Descarta dar el paso al mundo de la política?

-No soy hombre de partido por mi forma de ser.