Cs se postula como la regeneración frente a "viejos partidos y populistas"

Ciudadanos (Cs) tiene su objetivo electoral bastante claro: "Sustituir a los viejos partidos no es una opción, es una obligación para que Andalucía y España sean mejores". El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, fue tajante ayer a la hora de definirlo de esa forma durante la inauguración de la II Jornada de Cargos Electos de la formación en Andalucía, un encuentro al que asistieron alrededor de 200 representantes institucionales de Cs. Acompañado en esa inauguración por el portavoz de la formación en el Parlamento andaluz, Juan Marín, Villegas defendió "el proyecto de unión y esperanza en el centro de Ciudadanos frente a un triste panorama político, donde sólo hay viejos partidos, o populistas y separatistas". "Ciudadanos es un proyecto que dinamita los muros que se han creado durante 30 años entre rojos y azules porque aquí sólo hay españoles. Vamos a ser capaces de demostrar también aquí en Andalucía, como hemos mostrado en lugares como Mijas [Málaga] donde ya gobernamos, que se puede vencer a esos viejos partidos y a los populistas para abrir la puerta a un futuro de regeneración de la mano de Albert Rivera", vaticinó Villegas, quien elogió el papel que juega la formación naranja en la región andaluza: "Andalucía es un ejemplo del trabajo que estamos haciendo en toda España. Somos capaces de dar estabilidad y también de ir introduciendo reformas, novedades y aire fresco desde la oposición".

El secretario general de la formación naranja insistió en que sin Cs "los viejos partidos" no plantarían cara a los populistas y separatistas. Dijo que el PSOE seguiría perdido con la nación de naciones y con un referéndum de independencia en cada comunidad. Y aseguró que el PP seguiría paralizado, haciendo pactos oscuros y vendiendo el país con los separatistas. "Ahora hay alguien que levanta la voz en la sociedad, en el Congreso, y dice que el proyecto común no puede seguir vendiéndose a los nacionalistas", destacó. "Ya hemos ganado a los viejos partidos y a los separatistas en el lugar más complicado posible, en Cataluña. El próximo sitio donde demostraremos que se puede hacer lo mismo será en Andalucía, donde abriremos la puerta para que Albert Rivera sea el próximo presidente del Gobierno y traiga el proyecto que todos los españoles necesitan", concluyó.

Mientras, Juan Marín, puso en valor "estos tres años" desde la llegada al Parlamento con, entre otros, "logros muy importantes que ya hacen la vida más fácil a todos los andaluces", como la rebaja del IRPF, más recursos para educación, sanidad y dependencia, "o que la inmensa mayoría de los andaluces se olviden del impuesto de sucesiones". Y confiando en los sondeos defendió "la ilusión que hemos generado en los españoles y en los andaluces, que creen, cada día en más número, que somos un partido honesto, útil y creíble".

"El único objetivo que tenemos es que Albert Rivera sea el presidente y haga las reformas que necesita este país. Si no lo hacemos nosotros nadie lo hará. Y para ello la única receta es trabajo, y no las urnas", afirmó Marín, quien llamó la atención sobre los "ataques" de otras fuerzas políticas. "La única receta no es pensar en las elecciones, dado que hay partidos que solo piensan en las urnas, sino el trabajo", defendió, para elogiar el papel de todos los representantes institucionales de Cs asegurando que "vosotros estáis cambiando Andalucía. Los sondeos son solo sondeos. Hasta que lleguen las elecciones tenemos que seguir trabajando más si cabe", puntualizó.