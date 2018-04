Cs lamenta que el cogobierno no haya gastado lo presupuestado

"Nos resulta preocupante la forma de defender la falta de gestión del Ayuntamiento por parte del cogobierno del PSOE e IU". Así respondió ayer el portavoz municipal de Cs, David Dorado, a la defensa que ha hecho la alcaldesa, Isabel Ambrosio, sobre la poca inversión realizada por el Consistorio en el presupuesto de 2017. En este sentido, Dorado señaló que, "por un lado, consideran estabilidad presupuestaria la no ejecución del presupuesto, y por otra parte, la propia alcaldesa reconoce como insatisfactoria la ejecución".

"La estabilidad presupuestaria de la que debería estar orgulloso un ayuntamiento es aquella que se alcanza cuando se ejecuta lo previsto en el presupuesto sin que se produzca un incremento en los gastos o una reducción en los ingresos del mismo", aseguró el edil naranja, quien matizó que "desgraciadamente esto no tiene nada que ver con lo que está haciendo en Córdoba el equipo de gobierno". Según Dorado, "les sobra dinero porque no ejecutan lo presupuestado y no están trabajando. Se dedican a recaudar y no a devolver el esfuerzo de los cordobeses".