C's pide que se investiguen viajes y actos del área municipal de Turismo

Por ello, el portavoz de Ciudadanos anunció que su grupo va a pedir en el próximo Pleno municipal la creación de una comisión de investigación para "aclarar diferentes viajes y actos" del área de Turismo del Consistorio y recordó que ese viaje a India -a Bombay- "tuvo incluso el reparo del titular de apoyo a la Junta de Gobierno Local". Además, sobre el desplazamiento a Bombay insistió en que "sorprenden varias cosas, como que no haya ningún representante de la Confederación de Empresarios (CECO) cuando Pedro García dijo en el Pleno que el único interlocutor válido en materia de turismo era CECO, que se hiciera incluso con el reparo indicando la dudosa eficiencia y rentabilidad de estos recursos económicos con este viaje y que se gestionara por la agencia de una de las personas que iba en esa delegación a la que también se le pagó su viaje y el de un trabajador". Otra de las notas "sospechosas" que ha provocado la petición de la comisión de investigación es que, según relató, en la foto que se hizo la delegación cordobesa en India aparece el presidente de la Asociación de Artistas Flamencos, "que era la misma asociación que iba a organizar el salón de moda en el CRV; es más, en la presentación del Salón de Moda Flamenca también aparece el mismo señor". Dorado sentenció que el de Bombay no era el único viaje previsto de esa índole; era sólo el primero.

Con la mosca detrás de la oreja. Así se siente el grupo municipal de Ciudadanos (C's) con respecto a la gestión que está realizando el primer teniente de alcalde, Pedro García, del área municipal de Turismo. "García no se sale de un charco cuando ya está metido en otro en esa gestión turística, hasta tal punto que la alcaldesa ha tenido que tomar cartas en el asunto", insistió ayer el portavoz de dicho grupo, David Dorado. Dos de esos charcos son, según Dorado, "el viaje a India pagado por el Ayuntamiento y organizado para una supuesta delegación de empresarios para promocionar la imagen de Córdoba, junto al Córdoba Club de Fútbol, que ha costado 21.000 euros a la ciudad" y la iniciativa de organizar el Salón de la Moda Flamenca en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV).

García asegura que no hace falta la comisión

El edil de Turismo, Pedro García (IU), respondió ayer al portavoz municipal de Ciudadanos (C's), David Dorado, que "no hace falta una comisión de investigación" sobre el viaje a India, porque "hay un expediente de patrocinio con el Córdoba Club de Fútbol que no tiene nada que ver con la Confederación de Empresarios (CECO), ni con lo que ha planteado él". "A Dorado le han contado una cosa y la ha reproducido mal; no se entera de cómo funciona la Administración", dijo. García aseguró que "se le darán todos los expedientes y se le explicará cómo funciona el Ayuntamiento y qué es un convenio de patrocinio entre el Consistorio y la entidad del Córdoba".