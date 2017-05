C's demanda una comisión que investigue los contratos de la Concejalía de Turismo

"Que conste que no vamos contra [el responsable municipal de Turismo] Pedro García, ni contra el equipo de gobierno, lo único que buscamos es transparencia". El portavoz de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento, David Dorado, anunció ayer que su grupo pedirá en el Pleno que se celebrará el próximo martes en el Consistorio la creación de una comisión de investigación de todos los contratos de la Delegación de Turismo. Esta petición, tal y como Dorado apuntó, viene como consecuencia de las posibles irregularidades detectadas en el viaje que una delegación municipal encabezada por García realizó a Bombay junto a una delegación del Córdoba Club de Fútbol (CCF). "A pesar de que nos han facilitado todo el expediente completo del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Córdoba [a raíz del cual se realizó ese viaje], hemos visto que hay más sombras que luces en este asunto", apuntó el portavoz de Ciudadanos. "Hemos podido comprobar, por ejemplo, que en las facturas que aparecen no hay ningún concepto relacionado con el viaje; no hay ningún epígrafe que hable ni de billete de avión ni de estancia en hotel, ni nada eso, Realmente los costes de este viaje no están plasmados en ningún documento de este expediente", sentenció Dorado. El portavoz de Ciudadanos insistió en que su grupo aboga por la máxima transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos, "por lo que nos hemos visto obligados a pedir la creación de esta comisión de investigación, dado que desde nuestro grupo municipal contamos con muy pocos recursos humanos y técnicos para aclarar esto y abordar toda la documentación que haya que requerir". Dorado destacó que "a todo este asunto" se añade un informe negativo de Intervención "que paraliza las facturas y niega su pago porque considera que no se ajustan a la legalidad". E insistió en que "no hay documento alguno que justifique el equilibrio económico entre el patrocinado y el patrocinador, no es una subvención, no debería serlo, sin embargo le da la sensación a Intervención de que se podría tratar de una subvención en especie".

Dorado manifestó que la petición de la comisión de investigación "no es una ocurrencia de Ciudadanos, lo hemos estado madurando, en primer lugar, a raíz del reparo que puso el titular de apoyo a la Junta de Gobierno Local dudando de la eficacia del destino de estos recursos públicos, y después de analizar las facturas y el informe de Intervención". El portavoz municipal de Ciudadanos, que se mostró convencido de que la creación de la comisión de investigación de todos los contratos de la Delegación de Turismo, aduciendo que la alcaldesa "siempre ha abogado por la transparencia", destacó que comenzarán por ese contrato con el Córdoba "y seguiremos tirando del hilo" para ver si hay alguna anomalía o ilegalidad en algún otro contrato "tanto menor como mayor" realizado por esa Delegación que dirige Pedro García. "No tenemos pruebas de nada, pero ante la duda nos vemos en la necesidad de investigar a fondo", sentenció el representante de la formación naranja.