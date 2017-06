C's exige al cogobierno que pida la cesión del solar de Levante

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (C's), David Dorado, recordó ayer al cogobierno su obligación de cumplir con lo acordado en el pleno del pasado mes de enero en relación a solicitar el solar de la calle Montellano en Levante para aparcamiento vecinal. De la misma forma, Ciudadanos recordó que el pasado mes de marzo el diputado nacional de Ciudadanos Marcial Gómez se interesó por la situación del citado solar , conocido como el solar de Flex, tras la visita que realizó con el grupo municipal a la zona. Para el portavoz de C's en el Ayuntamiento, "ya no hay más excusas para no atender las necesidades de los vecinos de Levante. Seis meses después de ser aprobado en pleno no se ha cursado la petición formal por parte del Ayuntamiento, lo que pone en evidencia una vez más la desidia del Consistorio en este tema".

En la respuesta del Gobierno se indica, según explicó Dorado, que "la CHG ha ofrecido al Ayuntamiento, a través de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Belén, la cesión de derecho del solar ubicado en la calle Montellano, espacio que los vecinos han reivindicado en multitud de ocasiones para que sea usado como aparcamiento para la zona, debido a los serios problemas que atraviesa el distrito en lo referido a espacios para aparcar".