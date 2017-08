C's exige que el Consistorio fraccione la deuda de los ambulantes

"Exigimos al cogobierno del Ayuntamiento que atienda las demandas de los comerciantes ambulantes de y les fracciones el pago de la deuda". Ésta fue la petición que hizo ayer el portavoz municipal de Ciudadanos (C's) tras abordar con los representantes de los vendedores ambulantes la situación actual por la que atraviesan. Dorado detalló que "el fraccionamiento de los pagos que tengan pendientes se debe de hacer para que se pague la deuda con el Consistorio de manera asequible y sin condicionar el mantenimiento de su medio de vida al pago de conceptos que nada tienen que ver con su actividad comercial".

"Consideramos un despropósito que a personas con pocos recursos, como son un número importante de los comerciantes ambulantes, se les exija el pago inmediato de todas las deudas que pudieran tener con el Ayuntamiento para evitar la retirada del permiso de su puesto", indicó y resaltó que "es cierto que las deudas hay que pagarlas, pero también es verdad que se pueden ofrecer facilidades para liquidarlas, si el verdadero fin es regularizar la situación".

Según Dorado, "no se puede gobernar a golpe de ocurrencia ni empleando este tipo de coacciones, que al final no tienen consecuencia realmente recaudadora sino que sólo sirven para crispar el ambiente y causar malestar entre la ciudadanía". "Desde Ciudadanos entendemos que se está aplicando la ordenanza con una interpretación carente de sentido común, puesto que 10 días no es tiempo suficiente para muchas de esas familias puedan reunir el dinero necesario", añadió