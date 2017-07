C's critica que la única intención del cogobierno es "echar a Cosmos"

El portavoz municipal de Ciudadanos, David Dorado, aseguró ayer que "la única intención del Gobierno municipal es que Cosmos se marche de Córdoba" y que si el único objeto de la innovación del PGOU que pretende la Gerencia de Urbanismo de Córdoba fuera proteger a la ciudadanía de un posible daño medioambiental, "cosa que ya salvaguarda la Consejería de Medio Ambiente, se habrían preocupado previamente de habilitar suelo en el PGOU para poder valorizar residuos". Ante esta situación, Dorados apuntó que "mucho nos tememos que de eso ni se han molestado PSOE e IU". Asimismo, aseguró que "observo hechos muy relevantes que ponen de manifiesto que esta innovación del PGOU se hace contra una empresa que, en caso de aprobarse, podría acudir a los tribunales". En su opinión, "el único el afán del equipo de gobierno es contentar a toda costa a una minoría, con la que casualmente tiene afinidad política, aunque este proceder le pueda llevar a infringir la ley".

Para el edil, "con este tipo de acciones lo único que conseguimos es alejar de Córdoba cualquier inversión capaz de crear empleo de calidad, que por cierto, tanta falta nos hace".

En relación a la firma de un pacto por el Aire Limpio, el portavoz en el Ayuntamiento de Córdoba recordó que en mayo de 2015 Ciudadanos lo firmó, al igual que todos los grupos políticos, tras recibir las explicaciones de los responsables de la plataforma diciendo que la actividad de fabricar cemento a Cosmos ya no le era rentable y pretendía quemar residuos urbanos tóxicos en lugar de fabricar cemento. Como desde Ciudadanos defendemos la salud y el medio ambiente y, por tanto, el aire limpio, firmamos dicho pacto". Añadió que "al recabar información real de lo que pretende hacer Cosmos, sus consecuencias y los permisos con los que cuenta, nos dimos cuenta que realmente, al valorizar residuos, Cosmos iba a contaminar menos aún que usando el combustible actual derivado del petróleo y además tampoco pretende cambiar su actividad de fabricar cemento". Dorado dijo "no entender por qué la Plataforma Aire Limpio manipula la información para perjudicar a una empresa y a sus trabajadores". David Dorados incidió en que "no sé si los concejales que están votando a favor de esta innovación son conscientes de que pueden ser responsables civiles o penales de su voto y no los beligerantes miembros de la Plataforma".