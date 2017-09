C's critica el corte de Camino de los Sastres sin contar con el vecindario

El grupo municipal de Ciudadanos (C's) calificó ayer de "desastre" el corte de tráfico de la calle Camino de los Sastres de Ciudad Jardín motivo de la Semana de la Movilidad, tal y como comentó su portavoz, David Dorado. Asimismo el concejal de C's resaltó que "el experimento del área de movilidad no ha salido bien" y subrayó que "esto es sólo una pequeña muestra del perjuicio que provocaría en el barrio de Ciudad Jardín la peatonalización de algunas de sus calles, tal y como pretende el equipo de gobierno". En relación a la repercusión en el barrio de esta medida, Dorado manifestó que "los comerciantes de la zona se han quejado por el alarmante resultado: la calle desierta todo el día, con las consiguientes pérdidas económicas que eso les conlleva".

Desde Ciudadanos "exigimos al equipo de Gobierno que se deje de ocurrencias sobre peatonalizaciones y que no plantee este tipo de acciones de espaldas a la ciudadanía, es decir, a vecinos y comerciantes". Asimismo Dorado señaló que "con estas medidas arbitrarias, sin estudios previos y que tienen como único objetivo cumplir con el acuerdo de investidura, solo se perjudica al pequeño comercio". Para el representante municipal de la formación naranja "lo único que se consigue con las peatonalizaciones a tontas y a locas es alarmar a los vecinos de Ciudad Jardín ante la escasez de aparcamientos". "El gobierno municipal se tiene que poner a trabajar para mejorar los servicios de transporte público, limpieza y alumbrado tanto en Ciudad Jardín como en otras zonas de Córdoba", comentó Dorado, quien puntualizó que "solo así podrá para hacer de verdad una ciudad más amable y atractiva para todos".

No son las únicas críticas que se han vertido esta semana por los cortes de tráfico que se han planteado por la Semana de la Movilidad. El cierre de Ronda de Isasa no sentó muy bien a los vecinos, cuyas críticas fueron recogidas por el PP; y no sólo el corte de tráfico molestó a los vecinos, también la suciedad y la pintura que quedó en el suelo de esa zona aledaña a la Mezquita-Catedral.