C's critica la colocación de cámaras ponemultas en la calle Alfaros

El portavoz del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, lamentó ayer "la falta de sensibilidad" del equipo de gobierno con los vecinos del centro de Córdoba "al poner cámaras ponemultas" en la calle Alfaros.

En una nota, el concejal explicó que "en los últimos años la población del centro ha envejecido y hay muchas familias que, no viviendo en él, sí tienen a sus padres mayores residiendo en el casco y no pueden acceder con sus vehículos por la colocación de cámaras ponemultas" en el acceso a su barrio.

Según Dorado, "se está dando la circunstancia de hijos que no pueden entrar con su vehículo a recoger a sus padres mayores o impedidos" o que "no puedan dejar a sus hijos pequeños con los abuelos, por no tener permiso de residencia en la zona".

Por estos motivos, desde Ciudadanos exigen "una solución urgente a esta problemática por parte del cogobierno". A la vez, Dorado aclaró que "en el Ayuntamiento no se está para dificultar la vida a los vecinos, ni para escuchar sólo a una parte de ellos", sino "todo lo contrario, se está para facilitar, en la medida de lo posible, la vida a los cordobeses, escuchando las demandas de todos los vecinos y teniendo al menos, un poco de empatía".