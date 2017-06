C's exige al cogobierno que dialogue con las cofradías y corrija los errores de la carrera oficial

La junta directiva de Ciudadanos (C's) en Córdoba, con su coordinador, Antonio Barrionuevo, a la cabeza y el portavoz del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento, David Dorado, ha exigido al gobierno municipal que "dialogue" con las cofradías y hermandades de Córdoba para "conocer los errores de esta Semana Santa y corregirlos". La formación naranja informó ayer de que se ha reunido con representantes de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba para analizar "toda la polémica suscitada en torno a la ubicación de la carrera oficial por la que discurrirá la Semana Santa cordobesa", en el entorno de la Mezquita-Catedral.

El objetivo de este encuentro, según resaltó Barrionuevo, ha sido "recoger las inquietudes de este colectivo, para mejorar un evento, la Semana Santa, que es clave en el desarrollo social, cultural y religioso de la ciudad", de hecho destacó que "los cofrades agrupan a más 50.000 cordobeses que también son ciudadanos".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de C's aseguró no entender que "a estas alturas, y dado el éxito que ha supuesto el cambio de la carrera oficial, se cree una nueva polémica cuya única consecuencia es la división de la sociedad cordobesa y su polarización", y resaltó que "una vez más parece que la política que el equipo de gobierno de PSOE e IU sabe llevar a cabo es la de la crispación". Para Dorado, "todo es mejorable, pero no cabe duda que con esta nueva ubicación gana en esplendor la Semana Santa y, por tanto, Córdoba". El portavoz de C's pidió al gobierno local que "analicen los fallos para corregirlos, pero no desanden el paso adelante que se ha dado". Desde C's reclamaron "diálogo social y que se conozcan en profundidad los errores y se corrijan".