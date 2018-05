Cs alerta de irregularidades en la obra de urbanización de Mirabueno

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento, David Dorado, alertó ayer de "irregularidades" en la obra de urbanización de Mirabueno acometidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Dorado aseguró que quedan actuaciones sin ejecutar "por valor de unos 150.000 euros", lo que supone aproximadamente el 15% del total de la obra. Tras la denuncia de varios vecinos, Cs ha comprobado "técnicamente" con un informe elaborado por un arquitecto "la veracidad" de sus críticas, que se resumen en actuaciones no ejecutadas o modificadas como "muros o pavimentos que no están".

Así, según el documento, "no se ha realizado gran parte de la partida de bordillo en contacto de zonas verdes con acerado", dejando 2.485 metros sin bordillo. Tampoco se ha colocado el pavimento de adoquín prefabricado "en los jardines interiores de las zonas verdes" entre la calle Alhelí y las terrazas que caen a la calle Deán Francisco Xavier. En cambio, se ha sustituido por otro material que está sufriendo daños con las lluvias y, además, "favorece la vegetación salvaje". Tampoco se ha realizado "la partida correspondiente a la barandilla prevista en el proyecto para dar protección contra caídas" en el límite de las zonas verdes y donde hay un desnivel pronunciado.

El listado continúa con la "no reparación de desperfectos en la pavimentación" de varias calles "que indican falta de criterio en su ejecución la intención de ahorro". Las obras no han incluido el "muro de contención" en varias zonas y se han sustituido modelos de faroles "en zonas de acceso a la pasarela en el parque de La Asomadilla", además de en la parte de acceso a Mirabueno. El arquitecto establece que, "tras varias visitas, no se ha podido constatar presencia de sistema de riego ni labores de mantenimiento adecuado". En el plano de la jardinería, de hecho, se detallan otros incumplimientos como la falta de arbolado.

Dorado pidió también a la Gerencia que "explique por qué ha permitido un vertido de tierra en terrenos públicos de Mirabueno", ya que "durante meses camiones de tierra de una obra en La Arruzafa se han vaciado en este terreno municipal sin que nadie se lo haya impedido". "La cantidad de tierra vaciada es de unos 10.000 metros cúbicos y nadie ha tenido en cuenta el peligro que eso supone al estar tan cerca del cauce de un arroyo", remarcó Dorado.

Desde Urbanismo, aseguraron que la situación de estas obras "es un caso especial dado que la Gerencia ha tenido que intervenir ante el incumplimiento de los promotores". El proyecto, recordaron, es del anterior mandato, "el cual además no puede ser modificado ya que dicha actuación se ha ejecutado tras hacer efectivo el aval que en su día presentó la empresa encargada de la urbanización de la zona".

No obstante, desde la Gerencia de Urbanismo indicaron que "como nos preocupa y nos ocupa la opinión y participación de la ciudadanía, estamos manteniendo reuniones y diálogo con los vecinos para conocer sus inquietudes y, por ello, se está realizando un trabajo técnico conjunto para intentar atender sus peticiones con respecto al proyecto ejecutado".