C's considera que Córdoba ha perdido dos años con el cogobierno del PSOE e IU

Ciudadanos (C's) hizo balance ayer de la gestión municipal al llegar el ecuador del mandato y defendió, por boca de su portavoz en el Ayuntamiento, David Dorado, que los últimos dos años del PSOE e IU al frente de Capitulares "han sido dos años perdidos para la ciudad Córdoba". "El cogobierno está muy débil en este momento, debido a la división interna que tienen y sólo cuentan con el apoyo con Ganemos Córdoba", defendió el portavoz de C's. "Desde un primer momento entramos en el Ayuntamiento con una política de mano tendida, muestra de ello fue nuestro apoyo a los presupuestos municipales de 2016, con el compromiso del cogobierno de una serie de medidas que no han cumplido", destacó Dorado. "Alardearon al principio del mandato de paredes de cristal, de transparencia, y nada más lejos de la realidad; y eso no ha hecho nada más que pierdan la credibilidad con respecto a nosotros", añadió el portavoz de C's.

Dorado defendió que las propuestas de su grupo, "que seguiremos llevando al Ayuntamiento para que el cogobierno las apoye", están basadas en demandas ciudadanas y no de índole ideológica y cargó contra Ganemos Córdoba, grupo del que recordó que "decían que llegaban para cambiar las cosas y regenerar la vida política, fruto de su indignación con la vieja política, pero desgraciadamente se han sumado a PSOE e IU y no han hecho nada por la regeneración, sino que se han dedicado a proteger y a ocultar a los que ellos llamaban casta". Dorado dijo que una prueba de ello es que la formación verde ha impedido que se haga realidad la comisión de investigación que Ciudadanos pedía respecto al viaje del responsable municipal de Turismo, Pedro García, a Bombay. "Ganemos decidió apoyar a su jefe entre comillas", apuntó. También le echó en cara a Ganemos Córdoba y al cogobierno que "la mayoría de las mociones que han presentado a Pleno no afectan directamente a la ciudadanía y lo único que han hecho hasta ahora es lanzar cortinas de humo". Entre esas cortinas de humo, Dorado hizo especial hincapié en las de la titularidad de la Mezquita-Catedral y la consulta ciudadana sobre la ubicación de la Carrera Oficial de la Semana Santa.

En contraposición, el portavoz destacó algunos "logros" de su grupo, enmarcados en dos grandes temáticas, "la transparencia y política de cercanía en los barrios". Respecto a la primera temática, defendió que "una de las medidas más importantes ha sido conseguir que el Ayuntamiento sea el único de toda Andalucía que publicita en las comisiones ordinarias de Pleno todos los contratos menores de las diferentes áreas municipales, así como la creación de la comisión de seguimiento de las mociones aprobadas", defendió. Y respecto a la segunda, destacó que Ciudadanos ha llevado a Pleno iniciativas como "el plan para la reforma integral de la Huerta de la Reina, el adecentamiento de los aparcamientos de Santa Rosa o la elaboración de un plan para el comercio de cercanía". Así, aseguró que en los dos años que restan de mandato "se va a seguir trabajando en la misma línea; y seguiremos visitando a colectivos y asociaciones durante todo el año y no solo de cara a la campaña electoral, al contrario de lo que hacen los otros grupos", relató.