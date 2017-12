Cruz Roja refuerza en Navidad su plan para personas sin hogar

La Unidad de Emergencia Social (UES) que tiene en funcionamiento Cruz Roja en reforzará durante las fiestas la atención y el apoyo humano que presta a personas sin hogar. "No hay momento bueno para vivir en la calle, pero estas fechas resultan especialmente delicadas, por lo que no podemos dejar de estar cerca de ellas justo ahora", explica la técnica del proyecto de Atención a personas sin hogar de la institución humanitaria. Beatriz Arce. "Aunque son días difíciles para encontrar voluntariado disponible, la lucha contra la exclusión social no permite vacaciones", añade.

Por ello, un vehículo de la entidad seguirá recorriendo las calles de la capital las noches de los martes, jueves y sábados y los lotes de comida se han ampliado e incluyen algunos productos propios de estas fechas, entre ellos las uvas que se entregarán en la víspera del último día del año. Alrededor de 60 personas se benefician de cada servicio que realiza la UES, una más de las diversas iniciativas puestas en marcha por Cruz Roja para dar respuesta a las nuevas necesidades y nuevos perfiles de solicitantes de ayuda derivados de la crisis.

Conformado por voluntariado, este dispositivo -que cuenta con financiación del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Igualdad- ofrece a las personas sin hogar comida y bebida reparadora y sacos de dormir, entre otros artículos.