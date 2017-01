El parque Cruz Conde incorpora un área para practicar 'street workout'

Street workout (en español, entrenamiento de calle o callejero) es un término que aún dice poco en Córdoba, aunque promete empezar a ser familiar, al menos entre el colectivo de jóvenes. Con este término es con el que se conoce a un movimiento sociodeportivo que se va extendiendo por todo el mundo y que se basa, como su propio nombre indica en entrenar en la calle, usualmente en parques y espacios públicos usando el propio cuerpo y el entorno. Ese entrenamiento se lleva a cabo en áreas en el que hay dispuestas distintos elementos compuestos por barras de varios tamaños. Hasta ahora, la ciudad no contaba con un espacio adecuado para la práctica de esta modalidad deportiva, espacio que demandaba desde hace un par de años el colectivo de jóvenes que practica street workout. El Ayuntamiento ha sido receptivo a esa demanda, remitida a través de la Asociación de Vecinos Al Ándalus, y este grupo de jóvenes ya dispone de este espacio tras una inversión de 31.860 euros procedentes de la delegación municipal de Infraestructuras.

"El street workout es un deporte que comenzó en Estados Unidos y que lleva practicándose alrededor de cinco años en España y de dos en Córdoba. Es un deporte que se trabaja con el propio peso corporal", detalló durante la inauguración del área uno de los jóvenes que practican esta disciplina, Luis Miguel Prato, que tiene 20 años y espera dedicarse profesionalmente al street workout. "Llevamos ya más de año y medio pidiendo unas instalaciones adecuadas para este deporte, ya que en la ribera [lugar en el que lo ejercían] no era difícil practicarlo porque el tipo de barras que hay es el adecuado y además carece de paralelas, por lo que no le podíamos dar uso", añadió Prato. El joven anunció que a finales de mes "organizaremos una quedada para que venga gente de toda España para inaugurar el parque".

Prato detalló que este tipo de deporte se encuentra en fase de difusión en Córdoba, por lo que aún son "unas 20 personas" las que se dedican con más ahínco a practicarlo.

"Desde Al Ándalus nos hicimos eco de las demandas de estos jóvenes y realizamos la pertinente petición al Ayuntamiento porque queremos que el parque Cruz Conde sea un sitio de todos y para todos y por ello apoyaremos todas las iniciativas que puedan ayudar a contribuir a que este parque sea mucho más activo, con una mayor presencia de todos los ciudadanos de Córdoba", sentenció el secretario de Al Ándalus, Rafael Sánchez.

Tal como detalló la edil de Infraestructuras, Amparo Pernichi, han sido los propios jóvenes que practican esta disciplina los que han diseñado el área de street workout. "No es lo mismo el parkour, que es para lo que está preparado el parque de Miraflores que esta disciplina; tienen sus diferencias", relató Pernichi refiriéndose al lugar en el que algunos jóvenes hasta el momento intentaban practicar el street workout en Córdoba. "Estos jóvenes ya tenían identificado el lugar en el parque Cruz Conde porque intentaban practicarlo en las barras que había en el antiguo circuito del Cola-Cao, que no eran las adecuadas y que su estado de mantenimiento ya no era bueno", detalló Pernichi, quien incidió en que la iniciativa es también social, "dado que no todo el mundo puede pagarse un gimnasio", matizó.