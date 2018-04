Las Cruces echan hoy a andar con el Consistorio en guerra contra el botellón

Llegó la hora. Este mediodía empiezan las Cruces y, como dice el dicho, el que avisa no es traidor. El Ayuntamiento ya ha anunciado que perseguirá el botellón por boca del teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, quien insistió ayer a este periódico en que la seguridad en esta cita del Mayo Festivo "está más que garantizada", tal y como se acordó en la Junta Local de Seguridad celebrada hace unos días a tal efecto. No obstante, esa guerra al botellón ha podido no ser tan eficaz después de que la Policía Local decidiera hace unos días negarse a realizar el llamado servicio de productividad hasta que no se negocie su convenio colectivo -o sea, reforzar la plantilla con personal de descanso-. Sin embargo ayer también Aumente confirmó a el Día que hay un principio de acuerdo con los agentes para que haya servicio de este tipo. Aumente confirmó tras esa Junta Local de Seguridad que volverán a instalarse vallas como ya se hiciera el año pasado. "El año pasado ya se vallaron y salió bien, sirve para proteger a los que van y evitar que se produzca botellón perimetral", detalló, para especificar que dichas vallas estarán localizadas en las cruces que sufren más aglomeraciones, como las de Cuesta del Bailío, Santa Marina, San Nicolás o San Hipólito. También durante se prestará especial vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad a aquellos menores que beban alcohol. Sobre este tema, Aumente insistió en una opinión que ya ha expresado varias veces: "La responsabilidad es de los padres, hay que incidir en educar lo que conlleva el consumo de alcohol". La educación es clave para el edil, que la trajo a colación tras ser preguntado por las multas que ya se interpusieron el año pasado. A quien se pille haciendo botellón se le abrirá expediente -la multa son 600-, pero, apostilló Aumente, "no podemos tener a un policía para que multe o sancione. Son más importantes otro tipo de medidas". En cuanto al número de agentes, como apuntó el subdelegado, se coordinarán los efectivos de Policía Nacional y Local, así como los agentes de la Junta; además, la Guardia Civil intervendrá en el control del tráfico. En el caso de la Policía Local, se reforzará especialmente el tercer turno, es decir, el de la noche. Si normalmente el segundo turno está compuesto por unos 30 policías, se reforzará con 40 agentes más, dejando el turno con 70 policías, para las noches más fuertes.

La Fiesta se presenta este año con 48 recintos, dos menos que en 2017. Prácticamente son las mismas que se pudieron visitar en 2017. Respecto a entonces, cuatro no vuelven a participar, aunque se han sumado dos nuevas. Para el tradicional concurso -al que se destinan 44.360 euros-, se han establecido, tres modalidades -Casco Histórico, Zonas Modernas y Recintos Cerrados- con tres premios, de 1.200, 900 y 700 euros. Habrá un accésit que se otorgará a un máximo de 45 cruces participantes en apoyo a la participación por su estética y montaje. Además, el jurado podrá conceder tres premios adicionales por cada una de las modalidades; o sea, dos premios de 300 euros y un premio de 200. Las cruces permanecerán abiertas al público todos los días entre las 12:00 y las 02:00 del día siguiente, de forma ininterrumpida, aunque entre las 17:00 y las 20:00 deberán apagar la música; y a las 02.00 deberán "dejarlo todo recogido", tal y como ya puntualizó la edil responsable de Promoción de la Ciudad, Carmen González. El último día, el 1 de mayo, sólo abrirán entre las 12:00 y las 17:00.