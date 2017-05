Las Cruces cierran una edición con merma económica y pocas incidencias

"El pisto y el potaje nos han salvado". Categórica frase la de la presidenta de la Asociación Nuevo Cañero, Mercedes López, a la hora de definir lo que han supuesto de merma económica para su Cruz de Mayo -la ubicada en la plaza de Cañero y una de las ganadoras del concurso- las inclemencias meteorológicas que han caracterizado a la edición de este año. Esta asociación suele servir pisto y potaje durante las mediodías del 1 de mayo y el otro día festivo de cada edición de la Fiesta de las Cruces -en este caso los mediodías del domingo y el lunes- y la respuesta de la gente ha sido la esperada. "La lluvia nos ha perjudicado bastante y se podía haber hecho bastante más caja, pero aún así los días buenos han sido muy buenos", puntualizó López. En los mismos términos se pronunció el hermano mayor de la Hermandad de la Paz, Enrique Aguilar, respecto a la Cruz del Bailío. "Nos ha ido bien cuando ha dejado de llover y gracias a que ha respondido la gente joven y las familias a mediodía; dentro de lo malo, no ha sido tan malo, aunque tengo que reconocer que ha sido uno de nuestros peores años de Cruces", detalló. Mejor le ha ido a la Hermandad del Huerto -cuya Cruz, una de las ganadoras, estaba ubicada en el Compás de San Francisco- . "Nuestro peor momento fue el del viernes por la noche; no obstante, nuestro balance es positivo, porque podía haber sido peor. Hemos recaudado prácticamente lo mismo que el pasado año", relató el hermano mayor de El Huerto, Manuel López.

Y es que, la edición de 2017 de esta cita del Mayo Festivo será recordada por ser aquella en la que la lluvia empañó la recaudación de los colectivos gestores de las Cruces -el Ayuntamiento decidió extender la Fiesta unas horas para que los colectivos recuperaran algo de caja- y también como aquella en la que esas inclemencias meteorológicas redujeron en número de incidencias al haber menos gente en la calle. "Parece que vamos aprendiendo a comportarnos", sentenció la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Axerquía, Juana Pérez. "Igual que durante la Semana Santa he recibido bastantes quejas de vecinos afectados por la masificación del Casco Histórico y por los ruidos y molestias que sufrían; en esta ocasión no he recibido ninguna", detalló Pérez.

Según datos facilitados por el Ayuntamiento, hasta el mediodía de ayer se habían producido casi 120 denuncias en la Fiesta de las Cruces. El pasado sábado, el teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, informó de que la Fiesta de las Cruces comenzó "prácticamente sin ningún tipo de alteración desde el punto de vista de la Seguridad, tras dos noches, las del jueves y viernes pasados, marcadas, desgraciadamente, por la lluvia y la menor afluencia de público". El 28 de abril se realizaron ocho denuncias por miccionar en la vía pública, dos denuncias por perturbar la seguridad ciudadana, cinco denuncias por realizar botellón, una denuncia por consumo de alcohol por un menor, una denuncia por vender bebidas alcohólicas fuera de horario, tres denuncias de alcoholemia administrativas y una denuncia de alcoholemia judicial. Al día siguiente -el pasado sábado- fueron 54 las denuncias se formularon, de las que 37 fueron por infracción a la higiene urbana y 13 por hacer botellón, mientras que cuatro se impusieron a establecimientos por venta de alcohol después de las 22:00. Aumente informó ayer de que el pasado domingo fueron 41 las denuncias, 21 de ellas por hacer botellón y que, en concreto, 20 de éstas fueron filiaciones realizadas por consumir bebidas alcohólicas en los Jardines de Orive. Según informó el Ayuntamiento, las concentraciones de público se produjeron en las cruces del Bailío, Plaza del Cardenal Toledo y zona de Santa Marina. También detalló que durante todos los días, todas las cruces, 50, cumplieron lo establecido en cuanto al horario y el volumen y tipo de música.