Critican a dos parlamentarios de PP y PSOE por "mofarse" de las matronas

El pasado lunes la comisión de Salud del Parlamento de Andalucía se reunió para tratar la nueva ley sobre el sistema sanitario público de Andalucía. Tras la intervención de Cristina Quirós, que representaba a la Asociación andaluza de Matronas, el presidente de la comisión, Miguel Ángel García (PP), y el parlamentario por Córdoba Jesús María Ruiz (PSOE) mantienen una conversación sin tener en cuenta que los micrófonos seguían abiertos que ha indignado al colectivo y al Colegio de Enfermería, que ayer denunció la "falta de respeto" de los político.

"No nos quedan aquí horas, yo estaba ya desesperaíto", le dice Ruiz a García cuando la matrona acaba de irse. "Hacen que no sólo no te interese lo que dicen, sino que pienses que nos toman por tontos", continúa Ruiz. A lo que García le contesta: "Vienen a hablar de su libro". La conversación continúa y se nota al parlamentario socialista mucho más enfadado que sus compañeros de comisión. "A mí se me pone una cara de gilipollas, es que ya estoy harto", asegura mientras se está escuchando por el micrófono. Todo esto tras una intervención de diez minutos en la que Quirós alertaba del déficit de matronas en Andalucía y de las carencias laborales que padece el colectivo. El discurso se enmarca dentro de las gestiones del Parlamento para conseguir la normativa más completa.

Desde el Colegio de Enfermería de Córdoba, el vocal de las matronas, Pedro Hidalgo-Lopezosa, rechazó las manifestaciones de estos parlamentarios, a quienes calificó de "irresponsables", puesto que "se mofan, se burlan, no solamente de nuestro colectivo, sino también de las mujeres de Andalucía, que son las que deben de recibir una asistencia de calidad".

El vocal matrón entiende que "nuestros gobernantes le deben un respeto a las matronas y a una reivindicación que llevamos realizando desde hace muchísimos años, que revierte directamente en el cumplimiento de los derechos de salud de la mujer".

Según Hidalgo-Lopezosa, "Córdoba es la provincia andaluza más afectada por la ratio de matronas por población femenina en Atención Primaria, con tan sólo cuatro matronas". Y añadió, "somos los últimos de una Comunidad Autónoma que ya de por sí cuenta con el peor ratio de matronas por cada 100.000 mujeres en Atención Primaria, con una media de 4,4 frente a las 8,8 de la ratio nacional", tomando como referencia los datos del Ministerio de Sanidad.

Además, el vocal de las matronas del Colegio de Enfermería de Córdoba criticó la desigualdad en las ratios existentes entre las diferentes provincias andaluzas y reivindica que "todas las mujeres andaluzas merecen tener el mismo derecho a una atención de calidad, porque ésta no puede quedar supeditada a la provincia o pueblo en el que vivan".

Por último, resaltó el trabajo que tanto desde el Colegio como desde la Asociación Andaluza de Matronas se ha estado llevando a cabo en una reivindicación que se alarga en el tiempo. Así, pidió que "los políticos que se sientan en la mesa de la Comisión de Salud andaluza estén plenamente concienciados de la importancia que tiene el papel que desarrollamos las matronas".