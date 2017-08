Cristo de Gracia realiza un emotivo vídeo de cara a los actos previstos por el IV centenario

La hermandad de Cristo de Gracia realizó un emotivo vídeo de su titular de cara a los actos previstos por el IV centenario de su llegada a Córdoba. La corporación trinitaria, que arranca un año muy especial, presentará un programa conmemorativo de esta efeméride. La cita será este sábado a partir de las 21:00 en la Fundación Miguel Castillejo, situada en la Plaza de las Doblas.

Antes de este acto, la hermandad del Alpargate emitió un vídeo a través de sus redes sociales en el que se ven todo tipos de imágenes del titular. Además, se pueden ver una serie de frases de un marcado carácter sentimental. Alberto Fernández Doblas, miembro de la corporación trinitaria y también de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia, ha sido el encargado de realizar este vídeo. Bajo la coordinación de José Almoguera, Fernández comentó a el Día que "he querido mostrar en la primera parte del vídeo el paso de las dos ciudades, entre Puebla de México y Córdoba, y la conexión de ambas con el Cristo". Además, añadió que "luego se ha centrado en la llegada a la ciudad" del Crucificado y también "he querido plasmar un poco de historia". En este sentido, la idea era ver "la evolución del Cristo desde una etapa más antigua hasta la actualidad". Alberto Fernández reconoce que "es un año especial" y se verá reflejado en una serie de actos que se conocerán el próximo sábado. No obstante, el punto más álgido de esta efeméride será en 2018 cuando la hermandad realizará la Función Principal el 4 de febrero, fecha en la que se cumple el 400 aniversario de la llegada del Crucificado. Además, la hermandad del Cristo de Gracia realizará una salida extraordinaria para septiembre. En este sentido, la corporación arranca un año intenso y cargado de actos por la llegada a Córdoba del Esparraguero.