Cosmos defiende su legalidad tras el expediente abierto por Urbanismo

Pese a lo que parecía a principios de semana después de que el cogobierno anunciara que dejaba en suspenso la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a Cosmos, el culebrón continúa. La cementera defendió ayer la legalidad de su fábrica en Córdoba tras conocerse que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) le ha abierto un expediente sancionador como consecuencia de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción de que podría estar quemando residuos "sin licencia" para hacerlo. La denuncia, según apuntaron fuentes de la Gerencia, se interpuso en noviembre, por lo que Urbanismo solicitó un informe a la Junta de Andalucía para que aclarara si es cierto que esta cementera estaba quemando "residuos como biomasa y combustible" en el casco urbano. Tras recibir la respuesta de la Junta, que "pone de manifiesto" que la empresa está quemando residuos, Urbanismo entiende que lo está haciendo "sin licencia para ello", ya que, además, el PGOU lo impide, según las mismas fuentes.

La Gerencia ha iniciado un "expediente de disciplina de urbanística" contra la cementera Cosmos, en el que le da un trámite de audiencia de 15 días para que presente alegaciones, "previamente a suspender cautelarmente la actividad que excede de la licencia de apertura que dispone el establecimiento".

Pasados estas 15 días, si la cementera no presenta alegaciones, se le suspendería cautelarmente la actividad, según apuntaron desde Urbanismo. La fábrica cuenta desde el año 2007 la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por la Junta de Andalucía y tiene un plazo de dos meses para solicitar la actividad de valorización de residuos en el casco urbano. No obstante, desde Urbanismo insistieron en que el PGOU lo impide y así queda demostrado en el informe que elaboró la Consejería de Salud a consecuencia de la innovación del plan propuesta y que ahora está paralizada.

Las reacciones no se hicieron ayer esperar. Desde Cosmos insistieron en que cuentan con la AAI otorgada por la Junta y que el propio Ayuntamiento "ha avalado con su informe urbanístico la sustitución parcial de combustibles tradicionales por residuos no peligrosos, autorizada en la AAI". Ambos permisos, según Cosmos, "avalan que la fábrica actúa siempre bajo la más estricta legalidad y con absoluto respeto al medio ambiente y a la salud de las personas de su entorno". La planta del polígono de Chinales se dedica "exclusivamente a producir cemento y para ello necesita combustibles con alto poder calorífico. La AAI permite a la fábrica utilizar como combustibles, además del coque de petróleo y biomasa, otros combustibles derivados de residuos no peligrosos", detallaron desde la empresa. En Cosmos, añadieron, "estamos dispuestos a colaborar y facilitar toda la información necesaria y requerida por el Ayuntamiento y la Gerencia Municipal de Urbanismo para aclarar cualquier asunto relacionado con la fábrica de cemento".

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, lamentó ayer "el esperpento urbanístico y daño que hace el gobierno local" con la situación de la cementera Cosmos. El concejal recordó que el secretario del Pleno ya ha dicho que "la empresa tenía autorización ambiental integrada desde 2007", de modo que "si la empresa tiene todas las autorizaciones para hacer lo que hace, ¿a qué viene el anuncio de que van a abrir un expediente para que Cosmos justifique lo que hace y quema?", se preguntó.

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento, David Dorado, rechazó por su parte la "persecución" a la que, a su juicio, está siendo sometida Cementos Cosmos y añadió que, "ante el expediente" que le ha abierto el Consistorio por valorizar residuos sin licencia, "solo queda esperar un nuevo episodio de esta tragicomedia cuando la cementera aporte toda la documentación que se le ha requerido". "Esta sanción -continuó- es otra muestra más de la persecución sin precedentes que ha emprendido el Ayuntamiento de Córdoba contra una empresa privada".