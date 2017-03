Córdoba vivirá una primavera más calurosa de lo habitual

La primavera que acaba de comenzar será más calurosa de lo normal. Esta es, al menos, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha adelantado algunas de las claves para los próximos tres meses. Así, y según el delegado andaluz de la Aemet, Luis Fernando López Cotín, todo apunta a que las temperaturas medias superen los valores habituales de este periodo, que están establecidos en 15,6 grados en marzo, 17,3 en abril y 20,7 en mayo.

Siguiendo con las temperaturas, la Aemet prevé que para los meses de marzo, abril y mayo haya una mayor probabilidad de que se alcancen valores superiores a los normales en toda la península. De hecho, antes incluso de que arrancara la primavera el mercurio ya se acercó a valores más propios incluso del verano, pues se llegaron a rozar los 30 grados. Con respecto a las precipitaciones, Aemet no aprecia diferencias significativas con respecto a la climatología. Curiosamente, los termómetros han descendido con la entrada de la nueva estación hasta tal punto que las mínimas caerán hoy hasta los dos grados, por lo que es mejor que no se haya guardado muy bien el abrigo. El viernes se prevé una máxima de 14 grados, aunque para el fin de semana subirán levemente hasta los 18. El riesgo de lluvia, no obstante, seguirá durante toda la semana.

Según López Cotín, "hay un abanico amplio de posibilidades", a tenor de lo ocurrido las últimas semanas, cuando se han registrado dos altibajos de las temperaturas de más de diez grados. "Con este panorama no se puede fijar un modelo a más de 15 días", explicó el meteorólogo, quien añadió que con tales cambios realizar una predicción puede ser "de taquicardia", sobre todo de cara a la Semana Santa.

La llegada de la nueva estación se produce tras un invierno en el que diciembre y febrero han sido más cálidos de lo habitual, mientras que enero se caracterizó por la caída brusca de las temperaturas. En cuanto a las lluvias, el invierno ha sido seco, a excepción de febrero. Habrá que ver cómo evoluciona la meteorología durante los próximos días.