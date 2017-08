Córdoba reforzará su seguridad con más obstáculos y policía en las calles

Córdoba dispondrá en breve de nuevas medidas de refuerzo de la seguridad dentro del nivel 4 de alerta antiterrorista, como, por ejemplo, más obstáculos físicos a colocar en próximos días en distintos puntos de la ciudad y otras medidas que no serán visibles para la ciudadanía. Entre las medidas que sí se verán figuran la instalación de bolardos, entre otro tipo de obstáculos que impidan el paso de vehículos por zonas peatonales, y más presencia policial en las calles; sobre todo en las zonas turísticas y comerciales de la ciudad y en aquellas otras donde la concentración de gente es mayor. Así lo confirmaron ayer tanto el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, como la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, tras la Junta Local de Seguridad que de manera extraordinaria se convocó tras los graves atentados yihadistas ocurridos la pasada semana en las localidades catalanas de Barcelona y Cambrils (Tarragona), en los que murieron en total 15 personas y más de un centenar acabaron heridas de diversa consideración. El pasado sábado, tras dichos atentados, Interior decidió mantener el nivel 4 antiterrorista -sobre 5- en el que lleva España ya algo más de dos años, aunque con más seguridad en zonas turísticas y en las zonas más concurridas y con el objetivo de conseguir más prevención en posibles objetivos de ataques terroristas y refuerzo de la capacidad de reacción ante ellos.

"Esta situación exige que la comisión de coordinación de carácter técnico que ya existía dentro de la Junta Local de Seguridad se convierta en una comisión de carácter permanente", detalló la alcaldesa. Dicha comisión técnica está compuesta por la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el cuerpo de bomberos y la Unidad Adscrita. "Las reuniones de esta comisión permanente se van a mantener a partir de ahora de manera continua, la primera de ellas tras esta Junta Local de Seguridad extraordinaria, con el fin de tomar medidas, después de hacer un análisis y un diagnóstico sosegado y tranquilo", incidió Ambrosio, quien insistió en que "hay otras medidas que no se van a ver, porque para que sean eficaces no deben notarse por parte de la población". "Ahora la situación exige que la tarea se haga desde la comisión de carácter técnico de manera permanente y también con el ofrecimiento y con la garantía de que todos los protagonistas en materia de seguridad están por la labor de saber que esta tarea necesita en este momento de mayor coordinación", precisó.

Tanto Ambrosio como Primo Jurado aprovecharon la comparecencia tras la Junta Local de Seguridad extraordinaria para lanzar un mensaje de tranquilidad a los cordobeses. El subdelegado del Gobierno insistió en que en estos momentos no existe ningún dato que diga que Córdoba va a ser objeto de un atentado terrorista e insistió en pedir calma a la ciudadanía. "Quiero pedir calma a todos los cordobeses, porque no se está en un momento fácil, porque España y el mundo libre está bajo ataque; este tipo de terrorismo ya nos venía azotando antes, ya que los atentados en otros países eran como si los hiciesen a nosotros mismos y el hecho de que hayan ocurrido los atentados en Barcelona no cambia la sensación", puntualizó Primo Jurado. "Bajo ataque también hay que mantener la calma, porque no hay ningún dato concreto que diga que Córdoba va a ser objeto de un atentado, por mucho que haya vídeos y bulos, aunque eso no quiere decir que haya que mirar para otro lado; se debe tener calma pero estar vigilante", añadió. Y aprovechó también para pedir confianza en la labor de los profesionales, de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil, "porque se toman las medidas necesarias ante una situación que no se sabe cuánto tiempo va a durar, pero que ahora mismo ha llegado para quedarse".

"Es una situación que ha venido para quedarse, no es algo puntual o un evento extraordinario donde los elementos de seguridad exijan mejor coordinación, ante lo cual el Ayuntamiento va a ser responsable y los gastos que se tengan que asumir para los elementos de obstáculo e impedimento para evitar un ataque de estas características se van a asumir", recalcó la alcaldesa, quien pidió a la ciudadanía que evite de alguna manera hacerse con información fuera de los medios oficiales, los bulos y los ataques de pánico, "porque la ciudad está tomando las decisiones que tiene que tomar para evitar, prevenir y sobre todo saber actuar en cada momento".

Primo Jurado, quien informó asimismo que la Guardia Civil reforzará la seguridad en los municipios de la provincia en unos momentos en los que muchos de ellos viven sus fiestas, pidió también a la ciudadanía que haga un esfuerzo y no se le de "más altavoz a una propaganda de un grupo asesino y terrorista". El subdelegado del Gobierno se refería al vídeo en el que aparecen dos presuntos terroristas del Daesh, uno de ellos identificado en la imagen como Al Qurtubí -en español, El cordobés-, amenazando a todo el territorio español, vídeo que ha visto la luz tras los atentados yihadistas la semana pasada en Cataluña y en que aparecen imágenes relacionadas con los mismos. "España estaba bajo amenaza antes y después del vídeo, por lo que no hay que darle más importancia. Además, tampoco hace una referencia concreta a Córdoba, sino a Al-Andalus, que para los yihadistas es todo el territorio nacional español", dijo. "Este país ha tenido una dolorosa experiencia de muchos años de terrorismo de ETA y no se comentaban los vídeos de ETA, ni la propaganda basura de ETA, ni el radicalismo vasco", sentenció.