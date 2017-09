Córdoba pierde casi 16.000 autónomos del comercio en una década

La cifra de autónomos dedicados al comercio en Córdoba ha disminuido en más de 15.000 personas desde mayo de 2008 hasta julio de este año. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) fija este mes porque fue el primero en el que se dio una bajada significativa de trabajadores autónomos registrados en la Seguridad Social. Por tanto, se trata según ellos del comienzo de la crisis.

La provincia sufrió uno de los descensos más significativos en el intervalo que abarca desde mayo de 2008 a julio de 2009, cuando la cifra de autónomos del comercio se redujo en más de 16.000 trabajadores. Durante los años sucesivos, y tomando ahora el mes de julio como muestra, la cifra ha oscilado entre los 14.000 y los 15.000 trabajadores. Entre julio del año pasado y el de este año, la cifra se ha incrementado en 90 autónomos. A nivel regional, la evolución se ha materializado en una diferencia de 6.791 trabajadores menos que en 2008 en Andalucía, siendo la comunidad que menos autónomos del sector del comercio ha perdido en la última década. En el último año, la región ha perdido 412 autónomos del gremio.

Respecto a los datos españoles, de los 3.223.142 autónomos que había a cierre de julio de 2017, un 25,1%, es decir, 809.150 autónomos se dedicaban al sector del comercio en España. Son 90.999 autónomos menos que en mayo de 2008. Casi la mitad de los autónomos que se han perdido en esta década son del sector del comercio. Sólo en el último año se han perdido el 1,1% de los autónomos del sector, 8.646 autónomos comerciantes en España, de 817.796 autónomos dedicados al comercio en julio de 2016 a 809.150 en julio de 2017.

Con todo, las ventas del comercio minorista subieron un 0,7% en julio respecto al mismo mes de 2016. Supone 2,3 puntos menos a la del mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son tres meses de incremento en la facturación del sector. Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista creció un 1,1% en el séptimo mes del año, 1,2 puntos inferior a la tasa registrada en junio.

"Hay sectores que caminan más lentos y aún no han logrado recuperarse de la crisis, y debido a los cambios en el modelo, es muy difícil que volvamos a ver aquellas cifras de autónomos dedicados al comercio que teníamos en 2008", señaló ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Así, en el colectivo de autónomos hay muchos que lejos de percibir la recuperación, se han visto abocados a cerrar sus negocios. "Es una pena, dada la importancia del sector del comercio, que vertebra muchos pueblos y ciudades en nuestro país, y que concentra a uno de cada cuatro autónomos ver que este sector no se recupera" apunta Lorenzo Amor. Además, añade que, aunque cambios como la venta electrónica son beneficiosos en muchos aspectos, harán que el comercio no vuelva a tener las cifras de autónomos que había antes de la crisis. "Con todo, el verdadero problema es que las ventas sigan estancadas", concluye Amor.