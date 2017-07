El Córdoba reclama dos millones de indemnización por el Parque del Canal

La polémica por las actuaciones que realizó el Córdoba Club de Fútbol -más concretamente su fundación- en el Parque del Canal y la paralización posterior de las obras por parte del Ayuntamiento aún está sin resolver. Eso es al menos lo que cree la entidad deportiva, que considera que debe recibir una indemnización por los trabajos allí realizados, en la parcela que el propio Consistorio le cedió en el anterior mandato. Así, el equipo de gobierno deberá resolver la petición realizada por el club, que reclama en torno a dos millones de euros. Así lo ha manifestado a el Día el máximo mandatario de la sociedad cordobesista, Alejandro González, quien no piensa dar carpetazo de momento al asunto que rodeó a este proyecto durante el inicio de la actual etapa de PSOE e IU en Capitulares.

González ha indicado que "parece que las cosas van a esclarecerse ahora y podremos avanzar". La Fundación ha presentado ahora la reclamación de cantidades al Ayuntamiento por los terrenos del Parque del Canal, por una cantidad muy próxima a los dos millones de euros en gastos directos". En realidad, lo que ha hecho la entidad es llevar a cabo lo ya anunciado hace ahora justo dos años, cuando se decidió por parte del Consistorio revertir la situación tras un informe jurídico en el que se dice que la cesión de esos terrenos del Parque del Canal, valorados en 7,5 millones de euros, "es nula de pleno derecho". El presidente del club incluso ha ido un poco más allá y ha precisado que "hay que entender que si el Ayuntamiento nos da unos terrenos, gastamos ahí un dinero y luego el propio Ayuntamiento nos retira esos terrenos, nosotros somos una parte damnificada. Una vez que se resuelva el asunto de los gastos directos valoraremos la petición de daños y perjuicios". Es decir, que la fundación incluso podría pedir más compensaciones por esa acción.

La Fundación defiende que ha invertido dinero en las obras y que es "parte damnificada"

Aquel enfrentamiento llevó al equipo de gobierno municipal a ofrecer al club otras posibilidades, como la de ubicar su ciudad deportivas en unos terrenos en Rabanales 21, un extremo que el propietario de la entidad blanquiverde, Carlos González, también rechazó en su día. Así, apuntó que "nunca vamos a ir a Rabanales porque tenemos la concesión de los terrenos en los que el Ayuntamiento nos propuso y no lo vamos a cambiar". Se refería así González a la concesión que hizo el anterior equipo de gobierno del PP de estos terrenos a la Fundación del club en el Parque del Canal y que luego desechó el cogobierno de PSOE e IU. "Tengo una sensación de impotencia y no entiendo muy bien cómo la prioridad de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, puede ser la ciudad deportiva porque en la ciudad hay cosas mucho más importantes", consideró entonces González, quien llegó a calificar esta actuación de "revanchismo entre políticos" y una actuación que "ha cogido al Córdoba en medio". "Nos están utilizando y no tenemos la culpa", anotó y añadió que, además, se trata de "un enfrentamiento político".

Ahora, dos años después, la postura del club no ha variado y Alejandro González asegura que "lo normal es que haya que judicializar el tema, pero tiene la gente tiene que ser consciente de que la decisión del Ayuntamiento de quitarnos la ciudad deportiva le va a costar dinero a los cordobeses". Ahora le toca al Consistorio mover ficha y tendrá que decidir qué responde a esa petición que ya se ha registrado en Capitulares.

Sin embargo, al club no siempre le han salido las cosas como pretendía en este asunto, al menos en el plano judicial. Así, tras la revocación de la cesión del suelo en el Parque del Canal, decidieron acudir a los tribunales , si bien el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba tumbó la demanda presentada por la Fundación Córdoba Club de Fútbol y apuntó que veía "signos de posible ilegalidad" en esa cesión de terrenos acordada por decreto de Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) con fecha 22 de abril de 2015.

La anulación contra la que se presentó la demanda se acordó por el consejo rector de la GMU el 17 de febrero de 2016. En el recurso, la Fundación demandaba la nulidad de los actos impugnados, "pero el juez considera que el argumento es retórico y la indefensión provocada por la supuesta irregularidad para tener trascendencia invalidante ha de ser material y efectiva", destacó entonces el responsable de Presidencia, Emilio Aumente, quien añadió que "el juez mantiene que no sólo no hay atisbo e indicio alguno que permita apreciar desviación de poder, sino que existen signos de posible ilegalidad".