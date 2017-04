Córdoba laboriosa y vitalista

Mucho trecho hay recorrido, demasiada polémica, desde que se comenzó a hablar de la posibilidad de que se trasladase la carrera oficial de la Semana Santa desde las Tendillas hasta el entorno de la Mezquita-Catedral. Partidarios arrebatados y no menos ruidosos detractores, dentro de las mil batallitas que se estilan en esta urbe tricéfala, protagonizaron capítulos que mejor olvidar, mientras que la Córdoba más moderada y juiciosa trató de poner razón y mesura con menos fortuna de la que cabría esperarse. Todo eso llega ahora sin embargo a su fin y ante lo que nos encontramos no es otra cosa que un acontecimiento rigurosamente histórico: una Semana Santa que por narices habrá de pasar a los anales, y desde aquí esperamos que sea para bien.

Porque muchos son los que se juegan algo en estos días, el prestigio al menos, pero la que más se juega es Córdoba. La Semana Santa, guste más a menganito el popular y menos a zutanito el podemita, es uno de los grandes acontecimientos que se producen anualmente, y su éxito es al final el éxito de todos, positivo para todos. La Semana de Pasión es fe para muchos, cultura y arte para otros, negocio para unos cuantos y sarpullido también para los que escuchan una marcha cofradiera y les entran ganas de salir corriendo hacia la playa. Ahí la tienen, por supuesto, libres son para emprender el éxodo la mar de a gusto, pero negar la evidencia de que las cofradías son hoy, en el siglo XXI, una de las grandes pasiones de la Córdoba popular, de la gente de la calle, es algo que sólo se puede acometer desde una perspectiva completamente alocada y envenenada por lo ideológico. No menos loco sería que el obispo o alguien de sus alrededores tratasen de sacar rédito casposo y narciso del éxito en caso de que se produzca, o que alguien de las filas contrarias aproveche algún contratiempo, que ojalá no llegue, para poner cara de listo y meter cizaña.

La Semana Santa al cabo no son ellos, los que a menudo hablan, sino la Córdoba silenciosa e invisible. Las gentes que se dejan la piel en las hermandades todo el año. Los artistas que están detrás de cada imagen, de cada dorado, de cada bordado, de cada exorno. Los costaleros y los músicos que ensayan en las noches frías del invierno soñando con una templada primavera. Los policías también, por supuesto, siempre pendientes de nuestra protección, o los chóferes de Aucorsa, o los trabajadores de Sadeco que consiguen imposibles en apenas unas horas si se tiene en cuenta lo poco civilizados que aún somos por aquí cuando hay tumulto. También, por su puesto, concejales como ese Emilio Aumente que, desde el buen juicio y la constancia, se ha desvivido porque todo salga bien o esos compañeros de oficio, periodistas y cámaras, que permitirán con su curro impagable que Córdoba vuelva a ser un escenario casi de película al que las redes sociales llevarán por medio mundo.

Ojalá pues que esta Semana Santa, después de tanta trifulca de ociosos, sea no la de los unos y la de los otros sino la de todos. Que se entienda no como división sino como una fiesta popular en la que participan gentes de ideología muy distinta sin que eso signifique ninguna contradicción. Porque debajo de un paso no todos votan igual, ni piensan igual, ni sienten igual lo que están haciendo, pero sí que son iguales en cuanto a que pertenecen a esa Córdoba laboriosa y vitalista que se implica en sus tradiciones y en su entorno y que disfruta a fondo de esa ciudad que tan merecidamente le pertenece.

De estas personas, de su empuje, habría que nutrirse no ya sólo para esto sino para todo lo que necesita Córdoba si quiere salir de esta atonía y de sus locas dinámicas en las que pequeñas minorías se creen mayorías. La verdad de la Córdoba silente, como siempre, la veremos con sus luces y sombras en la calle.