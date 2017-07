Córdoba vive una jornada histórica de calor al alcanzar los 46,8 grados

El calor que no cesa hizo que ayer Córdoba viviera una jornada histórica en la que se alcanzaron los 46,8 grados a las 16:20, según la estación de medición del aeropuerto. La última máxima histórica de la capital se había registrado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el 23 de julio de 1995, cuando se llegó a los 46,6 grados. Sin visos de que la ola de calor abandone la península, la Aemet ha prolongado el aviso rojo por altas temperaturas a la jornada de hoy, cuando prevé una máxima de 45 grados y una mínima de 23. Hay que recordar que por este mismo motivo Córdoba también se encuentra en alerta roja sanitaria hasta el domingo.

La provincia no se escapa a la ola de calor. De hecho, Montoro fue el municipio con estación medidora en el que más calor hizo de toda España, con 47,3 grados registrados a las 17:10, según la Aemet. A los 46,8 grados anotados en la estación del aeropuerto, en la capital, siguieron los 46,6 de La Rambla a las 17:00; los 45,9 de Aguilar de la Frontera a las 16:20; los 45,7 de Prágdena a las 17:00 y los 45,4 de Fuente Palmera a las 16:40.

La previsión es que en la capital se alcancen hoy los 45 grados de máxima y se llegue a los 23 de mínima esta madrugada (sobre las 06:00), con alerta roja decretada. Para mañana sábado, en principio el aviso bajará a nivel naranja, con una máxima de 42 y mínima de 23, según las predicciones. Por el momento no hay alertas para el domingo y el lunes, cuando la Aemet prevé que se alcancen los 41 grados en las horas centrales del día, mientras que la mínima seguirá en 23. Si la previsión se cumple, el martes la máxima descenderá levemente a 40 grados y el miércoles a 36 (con 19 de mínima).

El protocolo de alerta roja sanitaria del Plan de prevención contra los efectos de las altas temperaturas se mantendrá hasta el domingo 16 e implica dar información a la población, el refuerzo de los servicios sanitarios (hospitalarios y de Atención Primaria) y hacer un seguimiento más exhaustivo del grupo de personas más vulnerables a través de Salud Responde y de llamadas o visitas de la enfermera de enlace. Este grupo lo componen enfermos crónicos, personas de avanzada edad, que vivan solas y que no cuenten con visitas asiduas de familiares o amigos. El último paso del protocolo sería desplazar durante las horas de máximo calor a esas personas, que además no tengan aire acondicionado en sus hogares, hasta locales climatizados de la Junta o el Ayuntamiento.

Desde Emergencias 112 Andalucía han realizado una serie de recomendaciones a la población ante altas temperaturas "para intentar prevenir y evitar riesgos asociados al calor". La primera medida es conocer de forma precisa qué temperaturas se esperan para la jornada y mantenerse informados sobre las mismas a través de páginas oficiales (como la de la Aemet) y también a través de los medios de comunicación.

Lo más aconsejable en estos días de calor, siempre que sea posible, es no exponerse al sol en las horas centrales del día, no hacer esfuerzos físicos, deporte o actividades a las que no se esté acostumbrado. Si hay que salir a la calle, es mejor hacerlo con gafas de sol, ropa ligera (por ejemplo, de algodón y lino) y de colores claros y protegerse la cabeza con sombrero, gorra o sombrilla.

La hidratación es fundamental siempre pero lo es aún más cuando se está expuesto a altas temperaturas. Así, Emergencias 112 manifiesta que' es muy recomendable beber dos litros de agua y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, que lejos de refrescarnos conseguirán el efecto contrario. Hay que prestar especial atención a los colectivos más vulnerables como niños, mayores y enfermos crónicos. Además, "en ningún caso hay que dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de un vehículo cerrado".Por otro lado, para estos días de calor, la alimentación más recomendable es la basada en comidas frescas y ligeras, como frutas, verduras y legumbres (que también pueden cocinarse en platos fríos) y evitar las comidas copiosas y calientes.

La consejera de Salud, Marina Álvarez, recordó ayer en la Comisión de Salud celebrada en el Parlamento andaluz que 36 centros de salud (tres de ellos de la capital), así como todos los puntos de urgencias fijos y móviles, "garantizan este verano en Córdoba la asistencia sanitaria en Atención Primaria por las tardes". Álvarez explicado que "la población de Córdoba disminuye en los meses de verano y que la demanda llega a descender un 30%". Así, insistió en que "la reorganización de los recursos se hace en función de dicha demanda, teniendo en cuenta la distribución geográfica y adecuando la oferta al horario de menos calor". "Esta organización no afecta al número de consultas que se realizan en los centros ni a los tiempos de espera de la población, ya que se distribuyen en horario de mañana, adecuando la oferta al horario de menos calor", añadió.