Parece ser que a algunos dirigentes sindicales y otros colectivos que tienen que ver -o no- con la sanidad les ha dado envidia sana ver cómo otras provincias se movilizan en la defensa de lo público y se han producido manifestaciones que pasarán a la historia tanto por el número de personas que han congregado como por haber conseguido hacer que la Administración autonómica diera marcha atrás en algunas de sus decisiones. Para que nos entendamos, estamos hablando de Granada, donde el doctor Spiriman se ha convertido en un símbolo para los granadinos y ha conseguido, redes sociales de por medio, montar una movilización sin precedentes.

Algo parecido ha ocurrido en Huelva y también en Sevilla. Lo de Spiriman es un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo y que tiene mucho que ver con la capacidad de liderazgo de las personas. La diferencia entre el médico granadino y el simulacro cordobés es la misma que hay entre alguien con madera de líder, que crea opinión sin pretenderlo, y el que quiere serlo pero es que tiene menos carisma que una ameba. Así, entre múltiples motivos, por el momento no han cuajado esas mareas contra los recortes, que no tiene nada que ver con la contundencia con la que la ciudadanía dijo "no" a la privatización del parking Reina Sofía y se paró. Por el momento, pero se paró y eso fue un triunfo.

Hay una gran diferencia entre los líderes naturales y los que van de líderes

Ya se sabe que Córdoba is different. Aquí la gente vive tranquila y desde la Capitalidad ya ni se sale a la calle ni nos sentimos unidos para defender nada. Quizá sea exagerar un poco, pero la verdad es que en esta bendita ciudad cuesta que todo arranque, movilizar o ilusionar por algo, ya sea propio o ajeno. Hay que tener en cuenta, además, que la situación de Córdoba no es ni mucho menos la de Granada o la de Huelva, donde pretendían un recorte brutal que los dejaría sin gran parte de su infraestructura sanitaria. Además, durante los últimos años y amparados en el éxito del programa de trasplantes, los cordobeses han desarrollado una empatía especial con el hospital Reina Sofía que en algunos casos se hace extensible al conjunto de la sanidad.

Los cordobeses están orgullosos de su hospital y el hospital siempre ha agradecido la implicación de los usuarios. Ese sentimiento de pertenencia y de "con mi hermano me meto yo pero nadie más" necesita más de un Spiriman para romperse. Y esto no significa que muchos cordobeses sean conscientes y se enfaden cuando tardan meses en darle cita para el especialista, cuando esperan más de una hora para ser atendidos en su centro de salud y cuando desesperan en la sala de espera de Urgencias hasta que un médico puede verles. La sanidad ha sufrido recortes. Muchos. Y todos se han cargado a las espaldas de los profesionales, que son realmente la joya de la corona andaluza. En la sanidad y en todos los sectores de lo público.

En Córdoba queremos un nuevo Materno Infantil y exigimos a la Junta que retome de una vez por todas el Plan de Modernización del Reina Sofía. Que lo haga con dinero público y que no privatice un aparcamiento con precios desorbitados con la excusa de mejorar la accesibilidad. Eso es lo que quieren los usuarios, pero no que ahora venga el político o sindicalista de turno a querer sacar provecho de esta situación y apuntarse una medalla. Lo peor es que ahora son los propios cabecillas los que parecen enfrentarse para ver quién es el líder y llevar la voz cantante. Está claro que hace tiempo que alguien quiere sacar beneficio del movimiento surgido en algunas provincias andaluzas, pero es que Córdoba is different y es cierto que le cuesta salir a la calle, pero no lo es menos que los eternos enfrentamientos entre determinados colectivos, a nivel interno, han echado a pique más de una causa justa.

La Junta de Andalucía, por el momento, respira tranquila en Córdoba, aunque no debería relajarse, porque precisamente ese sentimiento de pertenencia con el hospital es el mismo que puede hacer saltar los peores instintos de los cordobeses, como cuando se lastima a alguien muy querido. Eso sí, que nadie quiera aprovecharse de eso porque, en principio, parece que no tiene mucho que hacer por estas tierras.