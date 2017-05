Córdoba se engalana de Patios para vivir la cita estrella del Mayo Festivo

Llegó el día. Todo está ya listo para que a las 11:00 de esta mañana abran sus puertas los 60 recintos -46 de ellos a concurso- que participan en la Fiesta de los Patios 2017, la cita estrella del Mayo Festivo cordobés, que se desarrollará hasta las 22:00 del próximo domingo 14 de mayo. Los patios a concurso se pueden visitar de lunes a domingo entre las 11:00 y las 14:00, en horario de mañana; y entre las 18:00 y las 22:00, en el de tarde-noche.

Y para que todo estuviera ya listo, muchos de los cuidadores apuraban ayer los últimos retoques a sus recintos, como la familia Morales Mantero. Manuel, Paula y Araceli -hija de ambos- trabajaban en Duque de la Victoria, 3 en labores de limpieza, abono de plantas y colocación de macetas. "Hemos comenzado a las ocho de la mañana y seguro que los últimos preparativos nos llevan hasta prácticamente la medianoche", apuntó Manuel, quien detalló que la lluvia de los últimos días ha perjudicado la puesta a punto de su patio, uno de los más antiguos de los que se presentan al concurso y en el que se mantiene vigilante un galgo de forja -obra de su hija Araceli- sobre el suelo de ladrillo moruno de la época, lugar que en horas estará repleto de macetas. "Vamos a tener que comprar plantas nuevas mañana mismo [por hoy] para suplir alguna de las perjudicadas", lamenta. No obstante, la lluvia no ha conseguido empañar la belleza de otras plantas con las que la familia tiene vestido el patio, como "estas gitanillas de lazo doble de dos metros de largo, como las que tenía la plaza de toros", detalla Manuel, quien ha aprovechado las precipitaciones de los últimos días para recoger 600 litros de agua con los que luego regar su vergel, un Vergel "en el que cada día tengo más plantas mediterráneas; ahí ves un olivo, aquí un naranjo y allí una palmera", relata Manuel.

Los preparativos de última hora también los vivían Ana Balbuena y Carmen María Aguilera en Pedro Fernández, 6. "Llevamos cinco años en el concurso, somos más veteranos y tenemos cada vez más flores", destacó Carmen María, para añadir que, "de hecho, nos llaman el patio de las mil flores". Carmen María y Ana han trabajado en los dos últimos meses en el patio en tareas de plantación y colocación de macetas y tres días completos de lluvia han acabado por afectar a ese trabajo. "Nos toca subir a la terraza, donde tenemos el vivero, las macetas que están algo perjudicadas y bajar otras que estén mejores; no obstante, a pesar de la lluvia el patio está espléndido", insistió Carmen María mientras ultimaba una de las novedades de este año de este patio que ha sido premiado en todas las ediciones del concurso en las que ha participado. Esa novedad son las macetas que guardan rigurosa fila en la escalera de subida a la planta de arriba de esta casa que parece de pueblo. "El año pasado colocamos macetas de azaleas que se iban sucediendo de colores blanco y rojo; en esta ocasión esa sucesión de macetas es de begonias elatir de colores amarillo y rojo", detalló. "Estas amarillis, las que tradicionalmente llaman la suegra y la nuera, también están preciosas", destacó Ana de un tipo de planta que tiene repartida por todo el patio, mientras quita restos de hojas de flores que han caído por la tormenta sobre otras. "Esos restos hay que quitarlos porque si no acaban pudriendo a las plantas sobre las que caen", detalló. "Echamos muchísimas horas en la limpieza, pero para nosotros el cuidado de las plantas es nuestro hobby; los días de concurso empezamos a limpiar el patio sobre las nueve y media antes de abrirlo a las once y también lo hacemos antes de abrirlo por la tarde; un patio debe estar siempre limpio", añadió.

A igual que Ana y Carmen María, las primas Rosario Cantillo y María Albán hacen lo propio en Parras, 6. Rosario ultimaba los preparativos de su patio indignada porque su hijo, que está parado, no puede ejercer de controlador. "Voy a tener en la puerta a una persona puesta por la empresa que gestiona el control en los Patios, no tengo nada contra esa persona, pero muchas de las personas de los patios tenemos familiares que necesitan ese dinero y qué mejor de ellos que son de la casa", sentenció Rosario. "Dicen desde el Ayuntamiento que el 10% del accésit que me dan este año de más por participar, al igual que al resto de los participantes, se lo de a mi hijo si me ayuda en esa labor de vigilancia, es indignante", añadió la propietaria de Parras, 6.

En Isabel II, 1, el trabajo de limpieza y preparación del llamado Patio de los Cinco Sentidos -de la Felicidad- correspondía a Montserrat Vázquez y Julia Sesma. "¿Dónde has visto tú un jazmín tan bonito como este que cubre parte de la pared?", preguntó afirmado Montserrat, quien detalló que una de las últimas acciones que se lleva a cabo en el recinto es "la limpieza del enchinado cordobés a base de cepillo y lejía". Antes hay que ultimar la colocación de unas plantas entre las que sobresale la flor de la justicia que le han regalado -José Luis Muñoz e Ines Luque- los propietarios del patio de Barrionuevo, 22, recinto que esta año no participa en el concurso municipal. "También las calas y la flor de la miel", no olvidó Julia como novedad.

Duque de la Victoria, 3; Pedro Fernández, 6; Parras, 6 e Isabel II, 1 son tan sólo un ejemplo de lo que ocurría ayer en casi todos los patios a escasas horas de la cita.