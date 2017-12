Córdoba se congela y la mínima se queda en 1,4 bajo cero

Hace frío. Mucho. No es sólo un sensación, sino que también los refrendan los datos puros y duros. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que ayer por la mañana a las 08:00 se alcanzó la temperatura más baja de todo el día, con 1,4 grados bajo cero. Se trata de uno de los valores más bajos para un mes de diciembre, aunque no se trata de una temperatura extrema para estas fechas del año, en pleno invierno. Los termómetros no es que hayan oscilado mucho a lo largo del día ya que la máxima se quedó en 9,4 grados -registrada a las 15:00-, a pesar de que la Aemet había previsto llegar hasta los 12 grados.

Otras localidades de la provincia lo han tenido incluso peor. En Valsequillo se ha registrado la mínima más baja, con 3,7 grados bajo cero. Después se sitúa Hinojosa del Duque, con 2,8 grados bajo cero, mientras que Montoro se ha quedado a una centésima, con 2,7 bajo cero también. Espiel ha marcado -2,4 grados y en Cardeña el termómetro ha bajado de madrugada hasta los 1,5 grados bajo cero. Unas temperaturas propias de este invierno, que hasta ahora no se ha había hecho notar con demasiada fuerza en la provincia. La situación se repetirá durante el día de hoy, hasta tal punto de que la Aemet ha activado el aviso amarillo durante la madrugada por bajas temperaturas. Para este lunes, las máximas pueden subir algo, hasta los 15 grados, pero las mínimas se mantendrán en torno a los cero grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Idéntico pronóstico es el que se espera para el martes y el miércoles y prácticamente similar -entre uno y 16 grados- el jueves. La novedad de esta semana es que podría llover el próximo viernes, con un riesgo de precipitaciones de hasta el 65%. Las lluvias permitirían un ascenso de las temperaturas, sobre todo las mínimas, que se quedarían en seis grados. Esta situación, sin embargo, será sólo durante el viernes ya que el sábado desaparece el riesgo de lluvia y vuelve el frío, con un grado de mínima.

El invierno, por tanto, ha llegado para quedarse y parece que ésta será la tónica habitual durante el mes de diciembre en la provincia cordobesa.