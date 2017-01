Córdoba cierra otra edición de Fitur sin dar el salto a la profesionalización

¿cuál es realmente la finalidad de Fitur? Esta es una de las preguntas que surgen edición tras edición de la que es considerada una de las ferias de turismo más importantes del mundo. El potencial que tiene el evento, que dentro de pocos años cumplirá medio siglo, es enorme. Y lo es mucho más para Córdoba, cuya provincia, pero sobre todo la capital, tiene en el turismo al sector económico más boyante de todos los que posee. Sin embargo, aún queda la sensación, después de cinco días de feria, de que las instituciones no saben aprovechar al máximo las oportunidades de un acontecimiento que concentra a miles y miles de personas, la mayoría empresarios.

Esta edición de Fitur ha sido, como lo fueron las 46 anteriores, la de las presentaciones de proyectos que se desarrollarán a lo largo del año y que volverán a mostrarse al público una vez se acerque la fecha de su ejecución. Es inevitable recordar que de nuevo estas presentaciones contaron con la participación de los mismos de siempre, los que estarán de nuevo cuando el proyecto se presente en el Ayuntamiento, la Diputación o las Caballerizas Reales.

Tampoco se llegan a cuantificar las reuniones empresariales que allí se tienen, una de las partes esenciales de la feria. El aire profesional que se le quería dar a Fitur aún no ha llegado del todo, aunque cabe decir que el espacio de reuniones dispuesto en el stand de Córdoba para tal fin estaba algo más concurrido que otros años.

En otros campos no ha habido tanta diferencia. Los retos que se siguen marcando las administraciones respecto al turismo vienen a ser las mismas de todos los años y se resumen en una palabra: estacionalidad. Han pasado los años y Córdoba ha conseguido cifras récord de visitantes que han consolidado al sector en algunos aspectos, como la oferta monumental e histórica que nadie puede negarle a la ciudad. Sin embargo, la capital aún continúa como el territorio andaluz con la estancia media por visitante más baja de toda Andalucía o aquel en el que menos dinero desembolsan los turistas. El objetivo de acabar con la Córdoba de mayo ha estado presente cada año y por mucho que se haya intentado aún no se ha conseguido superar esa debilidad.

Sí se ha visto algo más de intención en el intento de captación de otro tipo de turista, en este caso, el extranjero. El visitante nacional conoce Córdoba, las cifras lo dicen, pero el de fuera de España aún tira más para Sevilla o Granada (por nombrar a sus principales competidoras) y deja la provincia para el paseo de un día y no más. En este sentido se han visto proyectos algo más interesantes, como la proyección de la fiesta de los Patios contando con la baza de Vicente Amigo. El proyecto, quizá el más ambicioso (y costoso) de todos los planteados por el Ayuntamiento para dar visión a la fiesta más conocida de Córdoba todavía tiene que empezar (y terminar) para ver su incidencia. Los Patios, no obstante, poca promoción necesitan ya. Y aquí, luces y sombras. Sí, la idea es buena, pero el mensaje no deja de contener lo mismo, los Patios. La proyección internacional también se ha dejado ver en programas como De Córdoba a Córdoba pasando por Andalucía y nuevas iniciativas como el primer Festival de Callejas o El barrio del flamenco han mostrado la capacidad de aprovechar los mejores recursos patrimoniales y culturales con los que cuenta la provincia.

Por otra parte, ha resultado cuando menos extraño la ausencia de iniciativas y presentaciones que tuvieran que ver con Medina Azahara. Una imagen de la ciudad palatina coronaba el expositor de la provincia en un año en el que aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad, el que sería el cuarto de Córdoba junto a la Mezquita-Catedral, los Patios y el Casco Histórico. La provincia lideraría así un ranking mundial y sin embargo Fitur poco supo de ello.