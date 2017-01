Córdoba cierra el año con 567 autónomos más que el anterior

Córdoba cerró 2016 con 567 trabajadores por cuenta propia más de los que tenía cuando concluyó 2015, según informó ayer en forma de balance anual la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA. Esta cifra supone un incremento del 1,1% -de 50.506 a 51.073 autónomos- y queda algo lejos del crecimiento de la media andaluza -el 1,8%-, pero es superior al incremento de la media nacional -el 0,8%-. Se trata del cuarto año consecutivo de aumento de la cifra de trabajadores por cuenta propia en la provincia cordobesa. Esas alzas han estado año a año alrededor del 1%, excepto en el ejercicio 2014, que llegó a ser del 2,3%.

En Andalucía, Córdoba es, junto a Jaén, la segunda por la cola en incremento anual de autónomos. Tan sólo Granada, con un 0,8% de crecimiento, está por debajo de ambas provincias, que comparten ese porcentaje del 1,1%. Málaga lideró ese crecimiento autónomo con el 3,1%.

Según rezan los datos de ATA, a nivel nacional el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró 2016 con un aumento de 26.211 autónomos (un 0,8%), la mitad que en 2015 cuando crecieron en 42.192 trabajadores autónomos (1,3%). La cifra final en diciembre de 2016 de autónomos fue de 3.194.210 personas. Se trata del cuarto año consecutivo en el que crece el número de trabajadores por cuenta propia también a nivel nacional, aunque el ascenso registrado en 2015 fue también inferior al de 2014.

"El año que acaba de finalizar cierra con una media de 72 nuevos autónomos cada día. El año pasado eran 116. No podemos decir que sean malas cifras, pero si hubiera habido medidas específicas que fomentaran el emprendimiento y consolidaran los negocios que tan duramente ponen en marcha los autónomos en España, serían mucho mejores. Deberíamos estar hablando de 150 al día, no al contrario", insistió el presidente de ATA, Lorenzo Amor. "Por eso es urgente que se pongan en marcha aquellas propuestas que hemos solicitado. Para que las ocho comunidades autónomas que pierden autónomos dejen de hacerlo, y el resto puedan volver a sumar emprendedores que se consoliden en el tiempo. El año pasado sólo tres comunidades perdían autónomos, como sigamos así al final, se acabará la inercia y volveremos a lamentar un descenso nacional que la economía española no se puede permitir", añadió. El pasado año, Canarias, Baleares, Madrid y Andalucía lideraron el crecimiento de autónomo, mientras que en el polo opuesto -el de la pérdida de trabajadores por cuenta propia- se situaron Castilla y León y Galicia.

Al analizar los datos por género se comprueba, una vez más, que el ritmo de creación de empleo autónomo femenino en 2016 fue superior al registrado por los varones: mientras éstos aumentaron un 0,6%, las mujeres lo hicieron al doble de ritmo, un 1,2%. En cuanto a los sectores de actividad, el comercio fue el que ha perdido un mayor número de autónomos (un 0,5% menos). Sólo dos sectores más pierden autónomos: hostelería y agricultura, ambos un 0,1%.

El resto de sectores sí cerró el año en positivo y en todos ellos se produjeron nuevas altas de cotizantes al RETA, siendo las actividades inmobiliarias las que porcentualmente crecieron más. En números absolutos destacó el crecimiento anual de los autónomos dedicados a las actividades profesionales, y las actividades sanitarias y educación fueron los que registraron los mayores incrementos. Por otra parte, los grandes sectores como industria o transporte también anotaron aumentos en cuanto al número de trabajadores por cuenta propia.