Córdoba es la capital turística andaluza menos masificada

En medio de la vorágine que se ha creado en torno al turismo y su implicación en la despoblación de los espacios más céntricos en aquellas ciudades más potentes del sector cabe preguntarse cuáles son las zonas que cuentan con mayor afluencia de visitantes y analizarlo en un contexto aún mayor. En Córdoba, el debate creado en torno a la conocida como turismofobia no ha despegado como en otros puntos de España, donde claros ejemplos serían Barcelona o las Islas Baleares. Sí es cierto que se ha hablado mucho del modelo de turismo que se espera de una ciudad que tiene en el sector una de sus principales fuentes de ingresos.

Es innegable que la ciudad vive periodos en los que caminar por el Casco Histórico es prácticamente un imposible, lo que genera que los habitantes de la ciudad opten por evitar algunas zonas en determinados momentos. El despegue de las visitas tras los peores años de la crisis ha generado una serie de consecuencias que experimentan, directamente, los vecinos de aquellas zonas con más atractivos patrimoniales. Es decir, por un lado esa fuerte estacionalidad concentra a las visitas en una temporada determinada -la fiesta de los Patios es el mejor ejemplo-, pero es que además hay puntos de la ciudad como son la Judería o la Mezquita-Catedral que son un trasiego de turistas, mientras otras pasan totalmente desapercibidas para quienes vienen.

Córdoba sufre tanto estacionalidad como concentración de turistas en una sola zonaEn menos de diez años la planta hotelera de Córdoba ha crecido casi un 25%

Las calles estrechas hasta arriba de extranjeros son ya una imagen típica de la primavera cordobesa, imagen que también se repite en otras estaciones, pero de manera mucho menos significativa. Pero aquí habría que plantearse una pregunta: ¿Está Córdoba masificada? La respuesta más rápida sería no. De las cuatro capitales turísticas andaluzas más potentes, Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba, la última es la menos masificada de todas si se observa desde el punto de vista turístico. El periodista Kiko Llaneras ha realizado, a través de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un mapa donde expone la ratio entre noches de hotel de un turista por habitantes, en el caso de Córdoba, la cifra se queda en 0,0134. Las otras capitales andaluzas se sitúan por encima, sobre todo Málaga, que cuenta con 0,197 noches de hotel por habitante, Granada tiene 0,0748 y Sevilla muchas menos, 0,0198.

Esta densidad turística no se corresponde directamente con el número de turistas que pasan por cada una de las capitales. Es decir, la baja cifra de Córdoba sí se correspondería en parte con un menor número de visitas, pero también desnivela el mapa el hecho de contar con menos planta hotelera. El número de habitantes de cada lugar también juega un papel importantísimo en este asunto y es que si bien en Andalucía esto no se percibe tanto, al menos en las capitales, hay puntos de la geografía española que en algunos momentos tienen más noches de hotel de turistas que habitantes propios. La mayoría de lugares en los que esto ocurre tienen costa. Por ejemplo, durante los meses de verano Mojácar (Almería) tiene sus hoteles más poblados que sus viviendas.

La estadística está clara y viene muy condicionada precisamente por esos lugares de costa. Aún así, el nivel de noches de hotel al día por habitante en Córdoba es aún muy bajo. Sin embargo, nadie duda de que este dato vaya a ir al alza. En estos momentos, y según la última estadística del INE, correspondiente con el mes de junio de este año, la provincia contaba con un número de establecimientos hoteleros estimado de unos 211. Es una cifra que ha ido creciendo y que en poco menos de diez años ha aumentado casi un 25%, si se tienen en cuenta los datos correspondientes a principios del año 2007, antes de que arrancara la crisis.

Así, todos los datos relacionados con el sector tienen tintes positivos. El más básico, el del número de turistas que visitan Córdoba, está claro que es bueno. Desde 2014 la provincia lleva superando el millón de visitas después de que se le resistiera justo antes de la recesión económica, si bien habría que tener en cuenta que las principales competidoras que tiene Córdoba en este mercado aportan siempre datos mejores. Dejando de lado los municipios costeros que no son capital, que en verano se sitúan por encima de cualquier otra zona, Córdoba es sin duda la capital más floja en turismo si se la compara con Málaga, Granada y Sevilla. Aún así, la capacidad que tiene la ciudad es enorme y eso se demuestra en esas cifras de turistas que crecen.

En cuanto a las actuaciones de las administraciones con temas como la turismofobia o la masificación, hay posturas diferentes. Ni en Córdoba ni en prácticamente ningún punto de España se controló de alguna forma el turismo durante la crisis porque era uno de los pocos sectores que daba beneficios, sobre todo gracias a las visitas de personas otros países.

Ahora, durante el año 2017, es cuando se está hablando de tomar medidas que no masifiquen unos puntos dejando a otros vacíos. En el primer trimestre de este año la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el delegado municipal de Turismo, Pedro García, se reunieron con vecinos del Casco Histórico y con el Consejo del Movimiento Ciudadano y llegaron a una conclusión: hay que combatir la masificación turística. Un profesor de la Universidad de Córdoba (UCO), de Economía Aplicada, Fernando Lara, advirtió ya hace unos años sobre los Patios y declaró que de mantenerse la actual afluencia, la fiesta corría el peligro de desaparecer en cuestión de cinco o seis años. Sin embargo, mientras todo este debate se generaba las actuaciones no venían y además no había ente gestionador del turismo en el Ayuntamiento.

Ahora, con el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) en marcha, el Consistorio ya se plantea atender las demandas de los residentes en las zonas históricas. Pedro García ha informado además a el Día de que la primera reunión del consejo asesor del Imtur tendrá lugar durante los diez primeros días de septiembre y que será precisamente este debate el primero que se acoja. Es decir, el gobierno municipal quiere trabajar para repartir los turistas y hacerlo de dos maneras: por un lado, distribuirlos por más zonas de la ciudad y hacerlo además a lo largo de todo el año (romper con la masificación y acabar con la estacionalidad).

El control sobre el número de turistas y los beneficios generados por los mismos también está actualmente en boca de todos. Hace pocas semanas la Junta de Andalucía concedía a los ayuntamientos la potestad para cobrar una tasa turística (algo que existe ya en Cataluña y Baleares), una medida que las cuatro grandes capitales turísticas ya se plantearon en su día de mano de Sevilla. De momento, en Córdoba la propuesta tiene tanto admiradores como detractores por lo que habrá que esperar para ver si se aplica.