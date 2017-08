Córdoba apuesta por las dos ruedas

Jno cabe duda de que la rueda pertenece, junto con otros como la fregona de Manuel Jalón o el retrete del inglés John Harington, al exclusivo grupúsculo de los grandes inventos de la historia. No en vano, desde que el ingenio surgió, pasó a ser la base de miles de artilugios que a día de hoy, después de haberse sometido a modificaciones y mejoras, el común de los mortales continúa utilizando. Una de las más conocidas aplicaciones de la rueda reside en la bicicleta, un medio de transporte propulsado por energía humana que a lo largo de los siglos se ha convertido en un útil vital para muchas personas. De hecho, según datos actuales, se han registrado 800 millones de bicicletas en circulación en el planeta.

Durante las últimas décadas, gobiernos y dirigentes internacionales, nacionales y locales han fomentado su uso, bajo la premisa de que no emite gases perjudiciales para la atmósfera y, por ende, contribuye a reducir la contaminación en las ciudades. En España, Córdoba fue de las primeras que se subió al carro de la bicicleta, pero pronto se vio sobrepasada por otras localidades de su misma comunidad como Sevilla, que hace escasos años puso en marcha un plan del gobierno municipal del que resultaron casi 180 kilómetros de carril bici bidireccional. Aún así, la ciudad espera ponerse al nivel de sus vecinos andaluces próximamente, gracias a actuaciones conjuntas previstas por el Ayuntamiento y el Gobierno regional que por ahora sumarán 3,5 kilómetros a los 30,5 ya existentes, según datos del Consistorio. Entre los proyectos impulsados dentro del Plan Andaluz de la Bici (PAB) que desarrolla paralelamente la Consejería de Fomento y Vivienda figuran las nuevas vías ciclistas del centro de Córdoba y la avenida del Brillante con una inversión total de 2,59 millones. Según datos de la Junta, las obras para la construcción del carril, que constituyen la primera fase del proyecto, saldrán a adjudicación a finales de este mes. Esta fase inicial contará con un presupuesto de 1,2 millones de euros del mencionado total de 2,6 y un periodo de ejecución de siete meses, además de permitir cerrar el anillo ciclista en el centro histórico. Una de las intervenciones más inmediatas se realizará en Ronda de Marrubial. Este carril bici se sumará a los contemplados en otras importantes calles del casco histórico, contribuyendo igualmente a dar respuesta a la creciente demanda social, que pide una mejora global de todo lo relacionado con la bicicleta en Córdoba. Acerca del enclave del Marrubial y de las posibilidades que encierra a nivel urbanístico se ha escrito mucho. A día de hoy, la realidad parece ser que el Ayuntamiento y la Junta tendrán que trabajar simultáneamente para que se cumplan los nuevos plazos estipulados. La Gerencia Municipal de Urbanismo constató el pasado miércoles que, siempre que estuvieran coordinadas las labores de seguridad de ambas entidades, las obras de restauración de la muralla y las de habilitación del carril bici en parte de la calzada se podrían llevar a cabo de forma conjunta sin grandes problemas. Según lo acordado, el nuevo "camino de baldosas amarillas" para los ciclistas cordobeses discurrirá por la Ronda, la avenida de las Ollerías, Campo Madre de Dios, avenida del Brillante y su conexión con avenida del tenor Pedro la Virgen y avenida del escultor Fernández Marqués. Así, a través de este proyecto, el primero de los tres previstos por el Plan Andaluz de la Bicicleta, se construirán los 3,5 kilómetros acordados y se pondrá fin a los carriles inconexos hasta ahora en el casco histórico, al tiempo que se instalará una conexión con la avenida del Brillante. En Córdoba, la habilitación de vías para la bicicleta está dentro de un plan global mediante el que las instituciones pretenden que se dote de mayor capacidad a avenidas como la de Barcelona o la del Brillante para canalizar los tráficos existentes y favorecer la convivencia de los diferentes modos de transporte, dando prioridad al transporte público y a los desplazamientos a pie y en bicicleta, frente a la circulación rodada. Además de la creación de nuevas vías, también se llevarán a cabo tareas de restauración de las ya existentes, muchas de ellas en mal estado.

Desde la Jefatura de Movilidad afirman que "se repararán poco a poco los carriles de toda la ciudad", pero desconocen aún cuáles serán los puntos que se someterán a actuaciones, algo que se decidirá cuando la contratación de la empresa se haya llevado a término a finales de agosto. De entre las vías más afectadas, se encuentran la de la avenida de Barcelona o la que atraviesa Conde de Vallellano. Hace escasos dos años se acometieron leves actuaciones para restaurar el carril de la avenida de la Libertad.

También con el objetivo de mejorar la infraestructura y hacer de la bicicleta un útil más popular entre los cordobeses, la delegación de Movilidad puso a disposición de los cordobeses un mapa de la ciudad en el que vienen marcados los puntos de mayor afluencia de ciclistas. Estos datos se obtienen a través de un sistema de cámaras instalado para medir el aforo de coches y de bicicletas en Córdoba.

Según el edil del ramo, Andrés Pino, el medidor se instaló para, una vez conocidas las cifras que determinan el uso de la bicicleta por parte de los cordobeses, llevar a cabo labores de estimulación de todo tipo que van desde campañas de concienciación a la habilitación de los nuevos carriles. Los datos recopilados hasta julio de este año revelan que la avenida con más afluencia es Al-Nasir junto a Cruz de Juárez, con 816 bicicletas registradas al día. Le sigue el carril bici del paseo de La Ribera, con 604, la avenida de la Igualdad, con 552 y el Campo Madre de Dios con 432 .

Sin duda, todas estas medidas están orientadas a conseguir un incremento del uso de la bicicleta en Córdoba, pero aún quedan multitud de logros por conquistar. El integrante de la cordobesa Plataforma Carril Bici Gerardo Pedrós,lleva 40 años circulando en bicicleta por la ciudad. El veterano ciclista cuenta que las últimas acciones emprendidas por la organización han ido enfocadas en primer lugar hacia la crítica al Plan Andaluz de la Bici , debido al retraso con el que está siendo aplicado. Las acciones del Plan, que fue licitado en enero de 2014, debían haber concluido para comienzos de 2018, lo que significa que en esta fecha tendrían que estar finalizados los tres proyectos que el PAB contemplaba para Córdoba, vinculados a la habilitación de nuevos carriles y la construcción de otros nuevos que conectaran los ya existentes. Sin embargo, explica Pedrós, "va a terminar 2017 y ni siquiera estará acabado el primero de los proyectos". Esta fase del plan no es otra que la que saldrá a adjudicación a finales agosto. Las acciones de la plataforma también buscan en segundo lugar incrementar el número de aparcamientos para bicicleta, ya que, según Pedrós, "faltan estacionamientos en muchos sitios o los que ponen son de muy mala calidad y las bicis no se pueden atar con seguridad". Por último, el colectivo también presta asesoramiento a los usuarios que presentan dudas acerca del uso de un medio de transporte que va creciendo en popularidad entre los cordobeses. Por todo esto, desde la Plataforma Carril Bici consideran que "se ha hecho muy poco en los últimos tiempos, por parte del ayuntamiento y de la Junta". En esta línea crítica, Gerardo Pedrós reivindica la necesidad de que exista en el área de Movilidad del Ayuntamiento al menos un técnico encargado de todo lo relacionado con el ámbito de la bicicleta. Al carecer de un responsable con estas características, "cualquier demanda tarda muchísimo porque no hay técnicos". Así las cosas, habrá que esperar para valorar las actuaciones emprendidas por el Consistorio y la Junta en el ámbito de la bicicleta, tan beneficioso para las ciudades en las que su uso ha sido totalmente asimilado.