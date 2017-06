Córdoba alza la voz a favor de la diversidad

Nunca es tarde si la dicha es buena. Con esta frase podría resumirse la primera marcha cordobesa a favor de la diversidad, celebrada con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi (Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales), y que reunió en una manifestación por el Centro a unas 2.000 personas. Mientras en Madrid, a la misma hora, Cayetana Guillén Cuervo, Boris Izaguirre, Topacio, Dulceida o Alejandro Amenábar pregonaban el World Pride, la mayor fiesta del colectivo en el mundo, Córdoba ponía su grano de arena a una causa que a día de hoy aún sigue precisando de reivindicaciones.

Por las razones que sean, la ciudad aún no había acogido una marcha del orgullo, aunque sí había celebrado numerosos actos por la causa. De esta forma, el 28 de junio de 2017 se ha convertido ya en un día marcado en el calendario para los colectivos que en Córdoba llevan luchando a favor de la igualdad muchos años. Adriano Antinoo, Personas Córdoba, Arco Iris, Aleas, Lgtbih o Todos transformando fueron algunos de los colectivos que, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación, llenaron las calles del color del arcoíris para clamar por lo que aún, a día de hoy, sigue sin estar normalizado.

Así lo explicaba el portavoz de la plataforma cordobesa que aglutina a todos estos colectivos, José Carlos Ruiz, minutos antes de que la marcha diera el pistoletazo de salida. "Nunca, mejor que hoy, el lema Córdoba tiene orgullo tiene más sentido", comentaba Ruiz, quien llamó a toda la sociedad a sumarse a una manifestación que, unida a la fiesta, convirtió a la tarde en todo un espectáculo.

Además, no sólo participaron colectivos de la capital, ya que desde la provincia también se fletaron cuatro autobuses (dos de Palma del Río y otros dos de Fuente Obejuna), todo ello unido a los distintos actos sucedidos a lo largo y ancho del territorio cordobés, como en Puente Genil o Aguilar de la Frontera.

"La educación es la base de todo, la educación en igualdad, en sanidad, pero sobre todo en salud afectivo-sexual", manifestó Ruiz al ser preguntado por la gran participación juvenil en esta marcha. Y es que, aparte de los colectivos, pudo verse a numerosos jóvenes clamando los eslóganes elegidos para la cita. "La transexualidad no es una enfermedad", "Yo soy transexual", "Yo soy maricón" o "Los derechos humanos son mi orgullo" fueron algunos de los lemas que pudieron escucharse en una manifestación que partió de la Diputación para discurrir por Ronda de los Tejares, el Bulevar de Gran Capitán y la calle Gondomar para finalizar en la plaza de las Tendillas.

Cientos de banderas multicolor ondearon así en una marcha donde también pudieron verse numerosas pancartas con consignas como Unión = derechos + diversidad, Diversidad del modelo familiar o Hay niños con vulva y niñas con pene, que no te engañen.

El acto contó además con la participación de todos los grupos políticos presentes tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento, ambas instituciones con la bandera multicolor ondeando todavía en sus edificios, así como con algunos políticos cordobeses presentes en otras instituciones, como el representante socialista por Córdoba en el Congreso de los Diputados Antonio Hurtado o la parlamentaria andaluza de IU Elena Cortés. Se echó en falta, eso sí, a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, encargada la semana pasada de izar la bandera del orgullo en la casa consistorial.

Con ausencias o no, lo cierto es que esta primera marcha cordobesa por la diversidad contó con el componente reivindicativo, a través de las consignadas coreadas desde la cabecera hasta la cola, pero también con el festivo.

La música estuvo muy presente desde un primer momento con una batukada que abría la marcha y que no dejó de sonar hasta que no llegó a las Tendillas. Ya en la céntrica plaza, los colectivos homenajearon al activista Shangay Lily, uno de los mayores defensores de los derechos Lgtbi en España y fallecido el año pasado, antes de arrancar los conciertos que continuaron con la fiesta. María Cambas (concursante cordobesa del programa La Voz), Charito de Palma del Río e Imperio Reina fueron los encargados de amenizar una fiesta que duró hasta las 01:30. Finalizado el acto, las banderas multicolor no volvieron al cajón, porque motivo de reivindicación y orgullo había para rato.