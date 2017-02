Córdoba presenta en Núremberg su objetivo de ser referente ecológico

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, mostró ayer al alcalde de Núremberg, Ulrich Maly, el objetivo de la ciudad de convertirse en un referente de la producción ecológica en el Sur de Europa, según fuentes municipales. Las mismas fuentes detallaron que Ambrosio, en otra jornada más de su visita a la ciudad alemana, concretó con Maly "algunos de los aspectos sobre los que las dos ciudades hermanadas pueden trabajar en el futuro más inmediato". "Isabel Ambrosio ha expresado a su homólogo alemán el interés de Córdoba por consolidarse como un referente de la producción ecológica en el sur de Europa, no solo por lo que supone de valor añadido para el sector agrícola, uno de los estratégicos para la economía cordobesa, sino también por la importancia que dicha producción supone para la preservación del medio ambiente", sentenciaron las fuentes. "Ulrich Maly ha manifestado a Ambrosio la importancia que adquiere en este terreno el apoyo que se pueda dar a los productores desde la administración local para que puedan comercializar sus productos", añadieron.

Desde el Ayuntamiento insistieron asimismo en que la alcaldesa expresó a su colega el interés de Córdoba por desarrollar proyectos culturales conjuntos, para lo que se barajó la posibilidad de que la Noche Blanca del Flamenco y el Festival de la Guitarra, puedan tener una extensión en la programación cultural de Núremberg, "ofrecimiento que ha sido muy bien acogido por el máximo responsable de la ciudad bávara, quien ha planteado la propuesta de que ambas ciudades puedan optar a fondos europeos para diseñar programaciones culturales conjuntas", sentenciaron.

Asimismo, Maly manifestó a Ambrosio el interés por conocer la experiencia de Córdoba como ciudad candidata a la capitalidad cultural, toda vez que Núremberg presenta su candidatura a dicha capitalidad en 2024. La alcaldesa se comprometió a trasladar al Ayuntamiento de Núremberg todos los trabajos desarrollados por la candidatura cordobesa y poner a su disposición toda la colaboración que consideren necesaria.

Ayer también, el portavoz municipal del PP, José María Bellido, cuestionó el viaje de la alcaldesa a Núremberg "para no hacer nada" con "una agenda pobre". Bellido insistió en que "lo único que hace la alcaldesa es reunirse con el alcalde, con la asociación que promovió el hermanamiento con Córdoba, dos citas con jóvenes cordobeses y vender que el comercio ecológico es un eje estratégico de ciudad", algo que "no se cree nadie y es ridículo". Y lo comparó con el viaje del anterior gobierno del PP, en el que se mantuvieron reuniones con la Cámara de Comercio y el recinto ferial y se realizó una promoción gastronómica con la Escuela de Hostelería, entre otros actos. El edil de Presidencia, Emilio Aumente, recriminó al PP que realice "esas críticas, absolutamente infundadas". "Ese tipo de manifestaciones demuestran la escasa altura de miras y el complejo de la oposición del PP, que no acaba de entender que los intereses y las oportunidades para Córdoba hay que buscarlos allá donde se presenten y el caso de Núremberg es uno de ellos", dijo Aumente.